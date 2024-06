ユニコーンが7月28日に神奈川・リビエラ逗子マリーナでライブイベント「UNICORN MACHURI『LIVE 1173』」を開催する。

「LIVE 1173」は900本のヤシの木と高級プレジャーボートやヨットが並ぶ湘南のリゾート地を舞台に行われる“夏マチュリ”イベント。当日はユニコーン、ABEDON AND THE RINGSIDE、電大が出演するほか、スペシャルゲストとして伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、つるの剛士、PUFFYが参加する。ユニコーンのオフィシャルファンクラブ「UCFC ビジーファイブ」では、チケットの最速先行を受付中。

またユニコーンのライブBlu-ray「MOVIE 42 ユニコーン2023-2024ツアー『クロスロード』」が7月24日に発売されることが決定した。今作は昨年末から約4カ月にわたって行われたアルバム「クロスロード」のリリースツアーから、今年3月にABEDONの故郷・山形にあるやまぎん県民ホールで実施されたファイナルの模様を収めた映像作品。ツアードキュメンタリーも収めた2枚組仕様となる。初回限定盤は宇宙を彷彿とさせるシルバーに輝く“スペースバッグ”仕様。ファイナル公演の一部映像を“3D風”に観ることができるホログラム装置やフォトブックも同梱される。

UNICORN MACHURI「LIVE 1173」

2024年7月28日(日)神奈川県 リビエラ逗子マリーナ

<出演者>

ABEDON AND THE RINGSIDE / 電大 / ユニコーン

ABEDON AND THE RINGSIDEゲスト:伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)

電大ゲスト:つるの剛士

ユニコーンゲスト:PUFFY

DJ:秀島史香

ユニコーン「MOVIE 42 ユニコーン2023-2024ツアー『クロスロード』」収録内容

DISC 1

ユニコーン2023-2024ツアー「クロスロード」2024.3.30 at やまぎん県民ホール

01. クロスロード

02. Feel So Moon

03. 与える男

04. ネイビーオレンジ

05. OAW!

06. 米米夢

07. 頼みたいぜ

08. オカゲサマ

09. 1万トンバース

10. モッカ幸せ

11. 風と太陽

12. オラ後半戦いくだ

13. デジタルスープ

14. バイカーズパラダイス

15. ZERO

16. チラーRhythm

17. SAMURAI 5

18. 大迷惑

19. すばらしい日々

20. アルカセ

<アンコール>

21. ひまわり

22. 100年ぶる~す

DISC 2

・ユニコーン2023-2024ツアー「クロスロード」ドキュメント