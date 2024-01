ポケモンは1月26日、睡眠ゲームアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」の世界7カ国の「PokémonSleep」プレイヤーの睡眠調査の結果を発表した。同調査は、世界 7 カ国*のユーザー10万人以上を対象とし2023 年 7 月~2023 年 12 月までの実際のユーザーデータを元に、国別の平均睡眠時間を算出した。

世界7カ国の平均睡眠時間ランキング

まず初めに、世界7カ国*のユーザー10 万人以上を対象としプレイ初期7日間のユーザーデータを元に国別の平均睡眠時間を算出しランキング化した。

すると、日本の平均睡眠時間が 5 時間 52 分、世界の平均睡眠時間は 6 時間 34 分となり、ワースト2位のイタリアに比べても 24 分睡眠時間が少なく、日本は他国に比べ圧倒的に睡眠時間が短いということがわかった。 *世界 7 カ国(日本、アメリカ、イギリス、スランス、ドイツ、イタリア、カナダ)

日本のポケモンスリープユーザーの平均睡眠時間の増加推移

日本のポケモンスリープユーザーの平均睡眠時間の変化

そんな中、3 カ月以上 「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」をプレイした日本のユーザーを対象とし実際のプレイデータを元に 1 カ月ごとの平均睡眠時間を算出したところ、プレイ最初の7日間では5時間52分だった平均睡眠時間が、1カ月継続してプレイすると約 30 分、 2 カ月プレイすると約 50 分、3 カ月以上プレイすれば約 1 時間 10 分睡眠時間が増え、7 時間 3 分となるということがわかった。

早く寝るようになったか

朝起きるのが楽しみになったか

「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」を 3 ヶ月以上プレイしたユーザー15 万人を対象にユーザーアンケートを実施、ユーザーは 「『Pokémon Sleep』をプレイすることによって、早く寝るようになりましたか?」という設問には、約82%が「はい」と回答し、さらに、「『Pokémon Sleep』をプレイすることによって、朝起きるのが楽しみになりましたか? 」という設問には約 83%の人が「楽しみになった」と回答した。

また、『Pokémon Sleep』をプレイすることで、睡眠習慣が改善しましたか? 」と聞いたところ、約76%が「はい」と回答。また、「総括して、『Pokémon Sleep』をプレイすることで、自分の睡眠体験がよいものになったと感じますか? 」という設問においても、 約88%が「はい」と回答した。

(C)2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標。