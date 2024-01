1月10日より、スシローから新セットメニュー「ぷちローセット」が販売開始。また、同メニューには、サンリオの人気キャラクター「シナモンロール」の描きおろしビジュアルのオリジナルファスナーポーチが付くという。

今回の「ぷちローセット」は、「もっとたくさんおすしを食べたい」という利用者の声から生まれたミニしゃりを活用したセットメニュー。スシローで人気のネタ5貫(えび、まぐろ、サーモン、グリルチキン、たまご)をミニしゃりにし、さらにエビフライやウインナー、デザートのゼリーが付いているという。

さらに、今回のコラボのために描き下ろされたサンリオの人気キャラクター「シナモロール」のオリジナルファスナーポーチが、全6種類のうちランダムで付いてくる。

ぷちローセット 商品イメージ

「ぷちローセット」は、価格が480円で、販売期間は、手配総数15万色が無くなり次第終了とのこと。

「シナモロール」コラボ限定の描き下ろしビジュアルのオリジナルファスナーポーチのデザインは以下の通りとなっている。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644979