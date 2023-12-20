ソニー生命保険はこのほど、9回目となる「47都道府県別 生活意識調査」の結果を発表。その中から今回は貯蓄を中心にまとめた。調査期間は11月2日～10日、調査対象は全国の20歳～59歳の個人、有効回答は4,700人(各都道府県100人)。

同調査で、自分は「ライフプランを作るのが得意だ」と答えた割合が最も多かったのは「岐阜県」で26.0%。以下、2位「山形県」(25.0%)、3位「群馬県」・「山梨県」・「徳島県」(同率24.0%)と続いた。

自分は「貯蓄上手だ」と思うランキングは、1位「滋賀県」(36.0%)、2位「大阪府」(34.0%)、3位「宮城県」・「富山県」・「兵庫県」(同率32.0%)となった。

次に、貯蓄額とおこづかい額について調べたところ、現在の貯蓄額の全国平均は385.3万円。都道府県別ランキングは、1位「愛知県」(629.2万円)、2位「東京都」(617.4万円)、3位「兵庫県」(566.8万円)、4位「千葉県」(558.4万円)、5位「神奈川県」(549.0万円)と続いた。

現在の貯蓄額

1カ月のおこづかい額の全国平均は2万3,282円。都道府県別150円)、5位「京都府」(2万9,150円)となった。