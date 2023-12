加藤和恵原作によるTVアニメ「青の祓魔師」のステージが千葉・幕張メッセで開催された「ジャンプフェスタ2024」にて行われ、奥村燐役の岡本信彦、奥村雪男役の福山潤、杜山しえみ役の花澤香菜、神木出雲役の喜多村英梨が登壇。「青の祓魔師 島根啓明結社篇」に関するトークを展開した。

7年ぶりの新シリーズとなる「島根啓明結社篇」の放送開始が2024年1月6日に迫り、待ち遠しいといった様子のキャスト陣。収録で集まるのも久しぶりだというメインキャストらは、お互いの体調のことが話題に上がるなど、7年という年月の経過を感じるエピソードを披露した。

ここでメフィスト・フェレスからのメッセージ映像が流れ、“とあるお方”からのメッセージを解禁するため、悪魔を払うという任務がキャスト陣に課せられた。岡本が新情報を紹介しようとすると、早速虫豸(チューチ)が現れしえみを襲う。観客が光る腕輪を振り声援を送ると、応援の力を受けたしえみが虫豸を退け無事にストーリービジュアルとPVが解禁された。新映像満載のPVにキャスト陣は大興奮。さらにルーイン・ライト役に関智一、外道院ミハエル役に檜山修之、ルシフェル役に内山昂輝が決定したことも明かされ、会場は大いに盛り上がった。

シリーズ開始から月日が経ち、喜多村に声優としても玄人になったと言われる岡本。演技にも知性が滲み出たのか、それを抑えるように指示を受けたのだという。指示を聞いた岡本は燐になりきりすぎ、自然に漢字を読み違えてしまったと振り返ると、会場には笑いが起こった。花澤は、キャスト陣の声を聞いてすぐにしえみの演技が蘇ったと笑顔を見せる。また、7年前にはいじられていなかった勝呂竜士役・中井和哉が、現在はキャスト陣からいじられているという楽しげなエピソードも飛び出した。

続いてそれぞれが「島根啓明結社篇」で楽しみにしているシーンをピックアップ。収録時は出雲に共感して涙が溢れることもあるという喜多村は、出雲が神降ろしの舞をするシーンを挙げ、アニメの映像美を楽しんでほしいと伝えた。燐が学園祭で行われるダンスパーティにしえみを誘い、断られて撃沈するシーンが好きだと言うのは花澤。コメディタッチのやりとりがお気に入りだと述べつつ、この後待ち受けている恐ろしい展開に思いを馳せた。福山と岡本は、揃ってミハエルの登場シーンと回答。福山はミハエルが心の中で藤堂誉を罵倒するシーン、岡本はミハエルがルシフェルに許しを請うシーンが気に入っていると述べ、一同は檜山修之の演技を絶賛。花澤は檜山の演技に笑いを堪えるのが大変だったと振り返った。

次のコーナーへ移ろうとすると、今度は異形屍人(キメラゾンビ)が妨害に現れる。観客の声援を力に変え、出雲が異形屍人を祓うと、2024年夏にリリースされる3DアクションRPG「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」の映像が解禁された。新情報も次々と飛び出す中、話題は「島根啓明結社篇」の見どころへ。苦悩する雪男、しえみと出雲の関係、過去へ行く燐、イルミナティと祓魔師の戦いが紹介される中、原作の加藤和恵からも見どころを伝えるメッセージが到着。29巻でメフィストがサタンから見せつけられた未来が実現するのかを、頭の片隅において読んでほしいと伝えた。

最後に現れた不浄王を燐と雪男が力を合わせて倒し、すべての悪魔が退けられるとルシフェルが登場。メフィストに宣戦布告をして去っていった。ちなみに、不浄王の声は福山が演じていたことも明かされる。そしてついに“とあるお方”からのメッセージが解禁され、その正体が加藤であることが判明。2024年はアニメを筆頭に「青の祓魔師」が盛り上がることが示唆される。続いて自身も来年は忙しくなることを伝えつつ、体調を崩さないようにがんばるとメッセージを送った。さらに、ステージイベントに合わせておめかしした燐、雪男、しえみ、出雲の描き下ろしイラストもお目見えした。終盤の挨拶ではそれぞれが「島根啓明結社篇」の見どころをアピール。岡本は長く続くシリーズを応援するファンに感謝を述べた。最後に岡本が述べるセリフに対し、ラジオ放送時に福山が考えたかけ声「アッシャー」を観客全員で叫び、ステージは幕を閉じた。

TVアニメ「青の祓魔師 島根啓明結社篇」

初回放送

TOKYO MX:2024年1月6日(土)24:30~25:00

BS11:2024年1月6日(土)24:30~25:00

群馬テレビ:2024年1月6日(土)24:30~25:00

とちぎテレビ:2024年1月6日(土)24:30~25:00

毎日放送:2024年1月6日(土)27:08~27:38

東海テレビ:2024年1月6日(土)26:15~26:45

北海道文化放送:2024年1月9日(火)25:35~26:05

RKB 毎日放送:2024年1月9日(火)25:58~26:28

配信情報

U-NEXT、Hulu、dアニメストア、アニメ放題:2024年1月6日(土)より、毎週土曜日25:00~ ※最速配信

その他配信サイト:2024年1月9日(火)13:00以降順次配信

スタッフ

原作:加藤和恵(集英社「ジャンプSQ.」連載)

監督:吉田大輔

シリーズ構成:大野敏哉

キャラクターデザイン・総作画監督:大東百合恵

音楽:KOHTA YAMAMOTO/澤野弘之

制作:スタジオヴォルン

キャスト

奥村燐:岡本信彦

奥村雪男:福山潤

杜山しえみ:花澤香菜

勝呂竜士:中井和哉

志摩廉造:遊佐浩二

三輪子猫丸:梶裕貴

神木出雲:喜多村英梨

クロ:高垣彩陽

霧隠シュラ:佐藤利奈

アーサー・A・エンジェル:小野大輔

ルーイン・ライト:関智一

外道院ミハエル:檜山修之

ルシフェル:内山昂輝

メフィスト・フェレス:神谷浩史

藤本獅郎:平田広明

