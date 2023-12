A.B.C-Z河合郁人「いままでやってきた活動が“JODEKI!”だったんだ」1st EP『5 STARS』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月13日(水)の放送は、A.B.C-Zの河合郁人さんと五関晃一さんがゲスト出演。代打パーソナリティをつとめるとーやま元校長(グランジ・遠山大輔)が、11月29日にリリースされたファーストEP『5 STARS』の感想を伝え、楽曲について聞きました。A.B.C-Zは現在、東京・帝国劇場にて『ABC座星(スター)劇場2023 ~5 Stars Live Hours~』を上演中です。河合さんは、千秋楽である21日(木)をもってグループを脱退することが発表されています。とーやま元校長:A.B.C-Z先生は、11月29日にファーストEP『5 STARS』をリリース! おめでとうございます!A.B.C-Z:ありがとうございます!とーやま元校長:(「BRAND NEW LEGEND」オンエア後)この曲、めっちゃいいですよね!五関:めっちゃいいですよね~。とーやま元校長:聴いてくださっているファンのみなさんに向けての歌でもあると思いますし、A.B.C-Zのみなさんの今の気持ちもたぶんめちゃくちゃ詰まっている……!河合:そうですね。これは書き下ろしていただいたので、いろいろな……僕たちもそうですし、ファンの方にも響くような曲になっていますね。とーやま元校長:この曲ですごく安心した人たちもいるんじゃないかな、と俺は思いました。河合:たしかに、音はロックなんですけど、安心というか“また新しくスタートしていくんだ”という歌詞が綴られているので。安心していただけたら嬉しいですね。とーやま元校長:SCHOOL OF LOCK! では、曲締めのときに曲名を言ってからかっこよく「以上!」と言うと、曲が締まるんです。これを、河合先生にお願いしてもいいですか?河合:わかりました! A.B.C-Zで「BRAND NEW LEGEND」でした。以上っ!とーやま元校長:……これね、言うか言うまいか迷うんですけど。五関:言いましょう!とーやま元校長:結構耳を疑った発言でしたけど……河合先生に曲締めしていただいて、提供クレジットが流れているときに、横の五関先生に……何ておっしゃいました?河合:「曲名、間違ってないよね?」って(笑)。五関:(笑)。とーやま元校長:こんなに“大切な曲だ”って話をしたのに……!河合:もちろん知っているんです! 知っているんですけど、発音とか間違っていたら嫌だなって(笑)。過去にも何回かあったんですよ。生放送で曲名を……サラっと聞いたら合っているんだけど、よく聞くと読み方を間違っているとかあったので(笑)。確認しました!五関:(笑)。とーやま元校長:五関先生は、今の発音とかは大丈夫でした?五関:もしかしたら、これもう卒業してるつもりなんじゃないかな、って(笑)。河合:違う違う違う! そんなことはない! 曲は知ってる!!とーやま元校長:“曲は知ってる”ってやめてください! まだやっているし、歌っているし!五関:まだだからね(笑)。河合:確認しただけです!!とーやま元校長:(3曲目の)「JODEKI!」も、めちゃくちゃいいっすよね。五関:いい!河合:我々も、自分たちで歌いながら……いままでやってきた活動が「“JODEKI!”だったんだ」って思えますし、聴いている方にも勇気を与えられるような曲だと思います。とーやま元校長:ミュージックビデオも妖艶でいいですよね。五関:そうなんですよ。ガツガツもせず、かと言ってまったりでもない。結構オシャレな感じになっていますね。だからこそ、振りは難しいですけどね(笑)。河合:抜いて踊る、じゃないですけど、あまりガチガチでやるとかっこ悪くなっちゃう曲なので。余裕さを出すのが、逆に難しいですね。とーやま元校長:ミュージックビデオもYouTubeにあがっていますので、生徒(リスナー)のみんなもぜひ!五関:はい!今回は、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がお休みのため、とーやま元校長が代打をつとめました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/