意外かもしれないが、もうすぐクリスマスである。首都圏はまだ20度を超える日もあるなど、あわてんぼうのサンタクロースでさえ遅刻しそうなほどのポカポカ陽気が続いているので、クリスマスなんてまだ先だと油断している人も多いはず。

そこで今回は、そんなみなさんにココスのスペシャルメニューをご紹介! 年に一度のクリスマス、ボーっとやり過ごしてしまうのはあまりにもったいない。ココスに行けば、一発でクリスマス感を堪能できる期間限定セットが温かく迎えてくれるぞ!

▼ガチで特別感満載!ココス「クリスマススペシャルセット」

人気ファミレスチェーン・ココスは現在、クリスマスをイメージした期間限定のセットメニューを展開している。それがこの「クリスマススペシャルセット」(1,958円)である

その内容は豪華そのもので、「メリークリスマス♪チーズフォンデュ風 包み焼きハンバーグ」に「パン or ライス」「ミニサラダ」「ドリンクバー・スープバー」「選べるデザート(キャラメルバナナパフェ or ガトーショコラ or CoCoプリン)」の5点セットとなっている。

「メリークリスマス♪チーズフォンデュ風 包み焼きハンバーグ」単品(1,199円)の値段を考えれば、プラス750円程でライスからパフェまですべて付いてくるなんて、マジで神サービスとしか言いようがない。えっ、サンタクロースってもしかして、ココスの中の人だったの?

今回は迷いに迷った結果、今回はライス、キャラメルバナナパフェをセレクトしてみたぞ!

さて、まずはドリンクバーへ向かい……

フルーツ & キャロットジュースを飲んで体にビタミン的なアレを注入。

そしてさらに……

日替わりスープをゲット。この日は「牛骨とオニオンのビーフコンソメスープ」だったのだが、これがもう笑えるくらい激ウマ。牛骨の深くてクリアな旨味とオニオンの風味が優勝。毎日これがいいわ。どのスープも美味しいけど、これはマジで無限に飲める。パンとこれで無限にイケる……!

ほどなくしてサラダが到着。血糖値の急上昇を抑えるにはベジファーストが大事だからね。なんかセットというより、コース料理の気配がしてきたような。

そしてメインディッシュ登場!

さっそく「メリークリスマス♪チーズフォンデュ風 包み焼きハンバーグ」を開封させていただきましょう。

く~、湯気とともに立ち上る香りが最高すぎる……!

案の定、めちゃウマそう……!

ハンバーグを一口大に切って……いただきます!

は~……ウマ~~~ッ……! 熱々のチーズフォンデュソースは濃厚でクリーミー! ベシャメルソースに2種類のチーズをたっぷりと合わせたフォンデュ風ソースらしいが、これが大人風味の本格派。ライスにもめちゃめちゃ合うし、ワインなんかにもよく合いそうだ。

ブロッコリーやカボチャ、トマト、玉ねぎなど、野菜がゴロゴロと入っているのも嬉しい。

しかも、輪切りにされたソーセージまで入っているのがまたヤバい! ハンバーグという絶対的な主役がいるのに、そのうえソーセージまで入っているなんて太っ腹すぎるでしょ! 肉に肉を足してくれるかね、普通。やっぱりココスの中にサンタクロースが隠れてるんだな。っていうか、ココスがサンタクロースなんだな、きっと。ソーセージのスモーキーな旨味とチーズフォンデュソースもすこぶる相性よし。これはマジでクリスマス感あるな~。

ココスでハンバーグ系メニューを食べるときはいつも思うけど、この付け合せのポテトもめちゃんこウマいんだよなぁ~。火の通し方も完璧だし、たっぷりと塗られたガーリックバターも素晴らしいんよ。塩っけも絶妙で、じゃがいもの甘みを上手に引き立ててくれている。

食後はキャラメルバナナパフェを召喚! 嘘でしょ、ちゃんとしたパフェじゃん。ミニパフェとかのサイズとちゃうやん。セットでこんなにしっかりしたスイーツを付けてもらっちゃっていいの? キャラメルソースをグルっと全体にかけて……いただきます!

生クリームとアイスクリーム、バナナ、くるみ、キャラメルソースのハーモニー……すべて黄金比! キャラメルソースはただ甘いだけじゃなく、ちゃんとキャラメリゼの香ばしさやコクもあってウマし! 散らばったベリー系の果物もいい仕事をしていて、バニラ系の甘みの中に甘酸っぱさを追加してくれるので、最後までフレッシュな気持ちのままパフェを堪能することができる。

パフェのお供にはホットのブラックコーヒーを用意。コーヒーのキリッとした苦みがパフェの甘みをより引き立て、同時にパフェの甘みがコーヒーの苦みをより引き立てるという無限ループへと突入。ひんやりしたアイスクリームと温かいコーヒーのバランス感も最強だ。こうなったらもう止められない!

ハンバーグ、ライス、サラダ、パフェ、ドリンクバー・スープバー、すべてを堪能して2000円以内に収まるなんて、まさに破格。クリスマスにふさわしい今だけのスペシャルセット、ぜひご堪能あれ!