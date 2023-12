夜遅い時間に甘いものが食べたいとき、我慢している人も多いのでは? そんな我慢から解放されるかもしれないスイーツが、アメリカで販売され、いま話題になっています。それが"就寝前専用"アイスクリームです。一体、どんなものなのでしょうか?

今回は、アメリカ在住の筆者が注目するニュースをお伝えします。

その他のアイスクリームとの比較 公式ホームページより引用

寝る前に糖質や脂質を含んだスナックを食べると、太りやすかったり、睡眠の質に影響を及ぼしたりするということで、控えている人も少なくないはずです。

それでもアメリカでは就寝前のお菓子をやめられない人が多いのだとか。そんな中、注目されているのが「就寝前専用」スイーツ。ナイトフード社が開発した「night food(ナイトフード)」シリーズは、睡眠と栄養の専門家によって、食事を犠牲にしたり睡眠を妨げたりしないおやつとして考案されました。

本シリーズのアイスクリームは、従来品よりも糖や脂肪が抑えられている一方で、たんぱく質や食物繊維を多く含んでいるそうです。また、人工甘味料不使用に加え、睡眠の専門家が推奨する成分や栄養素を含んでいるのだとか。

現在、同シリーズからはアイスクリームに加え、クッキーも販売されています。アイスクリームは各7.99ドル(約1,160円)、クッキーは3袋で14.99ドル(約2,175円)。現地ホテルの売店や公式サイトから購入できるそうです。

SNSでは「I'm addicted to this stuff!! (これに夢中です!!)」「snacking at late is my hobby hehe!!(夜遅くに食べるのが趣味よ笑)」といった声が寄せられています。

めずらしい「寝る前専用スイーツ」。アメリカにお越しの際は、ぜひ試してみてはいかがでしょうか?

