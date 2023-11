Ken Yokoyama、8thフルアルバム『Indian Burn』2024年1月発売

Ken Yokoyamaが、8thフルアルバム『Indian Burn』を2024年1月31日に発売することを発表した。

関連記事:横山健が語る「革ジャン哲学」 ライダースジャケットのすすめ

シングル3部作に加え、「たとえ自分たちが死んだとしても誰かの寄生虫として魂は生き残る」と歌う「Parasites」で口火を切るアルバムとなっている。

また、初回盤DVDには、現メンバーのインタビューを中心に、彼らの近年を追ったドキュメンタリーを収録。2024年でバンド結成20周年、改めてKen Yokoyamaというバンドとは何なのかを紐解く映像作品となっている。

<リリース情報>

Ken Yokoyama

8th アルバム『Indian Burn』

2024年1月31日発売

初回盤 ¥3,500(+税)※CD+DVD

通常盤 ¥2,500(+税)

=収録曲=

1. Parasites

2. My One Wish

3. A Pile Of Shit

4. Show Must Go On

5. These Magic Words

6. New Love

7. Better Left Unsaid

8. Indian Burn

9. Deep Red Morning Light

10. Long Hot Summer Day

11. A Little Bit Of Your Love

12. Heart Beat Song

【初回盤 DVD】Ken Yokoyama、バンド・ドキュメンタリー(仮)

収録時間:80分以上

※現メンバーのインタビューを中心に、彼らの近年を追ったドキュメンタリーを収録。2024年でバンド結成20周年。改めてKen Yokoyamaというバンドとは何なのかを紐解く映像作品となっている。