テレビ朝日系ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(2024年1月5日スタート 全9話 毎週金曜23:15~※一部地域除く)の舞台挨拶イベント『おっさんずラブ-リターンズ- キャスト大集合“ただいま”舞台挨拶イベント&前作イッキ見みんなで応援上映だお!』が、12月26日(17:30~23:20頃)に東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで開催、全国の映画館で生中継されることが決定した。

モテない独身ポンコツサラリーマン・春田創一(田中圭)、ピュアすぎる乙女心を隠し持つおっさん上司・黒澤武蔵(吉田鋼太郎)、イケメンでドSな後輩・牧凌太(林遣都)のピュア過ぎる愛を描き、世界で大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』(2018年)から5年、続編となる『おっさんずラブ-リターンズ-』では、アラフォーになったはるたん&牧の“夢の新婚生活”が描かれる。

今回のイベントには、田中圭、吉田鋼太郎、林遣都、内田理央、眞島秀和、大塚寧々、金子大地、伊藤修子、児嶋一哉というお馴染み「おっさんずファミリー」が集結。新作第1話の冒頭シーンが初公開され、2018年の“初代おっさんずラブ”が、発声OKの「応援上映」として全7話上映される。応援上映の“おっさんず特別ルール”は後日発表されるという。

また、グッズとして、春田&牧のマフラーをイメージした2本のリボンがポイントの「春田&牧 あったかマフラーヘアゴムブレス」(700円)と、ドラマ1stシーズンロゴデザイン、春田&牧の指輪イラストデザイン、チケット風デザインの「#foreverlove ステッカーセット」(770円)が発売されることも決定した。

TOHOシネマズ六本木ヒルズのチケットは、全席指定5,500円、プレミアラグジュアリーシート8,500円、プレミアボックスシート6,500円。プレオーダー(抽選)はイープラスで現在受付中(30日まで)、一般販売(先着)は12月5日18時からスタート。全国各地の映画館で開催されるライブ・ビューイングは、全席指定4,300円。プレオーダー(抽選)はイープラスで現在受付中(30日まで)、一般販売(先着)は12月21日18時からスタート。

イベント・チケットの詳細は、上映会webサイトにて。イベントの続報は、番組SNSで追って発表される。

【編集部MEMO】

2016年、深夜の単発ドラマが話題となり、2018年に連続ドラマ化された『おっさんずラブ』。放送がスタートするとジワジワと人気が広がり、最終話を前にして、Twitter世界トレンド1位を獲得するまでに。その人気は地上波だけにとどまらず、配信、グッズ、書籍、イベント、海外リメイクなど様々な二次的エンターテインメントで社会を席巻。その年の新語・流行語大賞トップ10にノミネート、東京ドラマアウォード連続ドラマグランプリをはじめとする作品賞や、エランドール賞やブレイク俳優ランキングなどのキャスト・スタッフの個人賞を含めて怒涛の受賞歴を築きあげたヒット作となった。その後も2019年に映画化した『劇場版 おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』は興行収入26.5億円を突破、同年には航空業界に舞台を移したパラレルワールドドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』が放送されるなど、破竹の勢いで日本中に社会現象を、海外でも大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』が、“初代”連ドラから5年の時を経て待望の復活を果たす。