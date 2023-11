aikoの選択はどっち!?星を見るなら「ロープウェイで行く標高1400mのナイトツアー」or「北海道の氷上露天風呂」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。11月23日(木・祝)のテーマは、『星空を見に行ってみたいのは? 「ロープウェイで行く標高1400mのナイトツアー or 冬の北海道の氷上露天風呂」』です。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、この日にゲスト出演していたaikoさんの選択もあわせて紹介します。COCO教頭:aiko先生はどっちですか?aiko:え~! 氷上露天風呂って、あったかいんかな……?こもり校長:もちろんあったかいです! 水風呂なわけないじゃないですか(笑)。COCO教頭:そんな罰ゲームしません(笑)。昭和のバラエティ見すぎですよ!aiko:そっか(笑)。私は「冬の北海道の氷上露天風呂」がいいです。こもり校長:僕も一緒です! 絶対露天風呂です!COCO教頭:私は、「ロープウェイで行く標高1400mのナイトツアー」ですね。こもり校長:なんでですか?COCO教頭:ロープウェイが好きなんです。あの宙ぶらりんの所で見たい、というのがあります。こもり校長:それが理由でCAになったんだもんね(教頭は元CA)。aiko:そういうことか!COCO教頭:違いますよ! ロープウェイから飛行機は、あまりつながらんのよ(笑)。こもり校長:aiko先生は、なんで露天風呂なんですか?aiko:露天風呂でしっかりとあったまってから、すごく寒い所に出てみたい。こもり校長:あ~! 整いそうですね。COCO教頭:たしかに! 外気浴ね(笑)。aiko:ねー! やったことないんですけど、そういうのやってみたいです。こもり校長:ロープウェイのほうが多いんだね。COCO教頭:星をより高い所で見たい、っていうね。こもり校長:(氷上露天風呂を選んだ)俺らは「休みたい」が入ってる……。全員:(笑)。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。aikoさんは、11月22日(水)にニューシングル「星の降る日に」をリリース。2024年1月からは、アリーナツアー『aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」』を開催します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/