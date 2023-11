ダイヤモンドグループはこのほど、韓国のキャラクター「Esther Bunny」(エスター・バニー)が、日本で本格始動することを発表した。

エスター・キム氏が長い年月をかけて育んだ「Esther Bunny」(エスターバニー)は、次世代への共感性とイラストで構成されたメッセージ、そしてファッショニスタで、愛くるしいピンクのバニーが特徴の魅力たっぷりなキャラクター。世界中で、大人から子どもまで親しまれている。

日本では、「Love My Self Love Your Self」(自分自身を愛して、貴方も自分自身を愛しましょう)をコンセプトに、公式SNSでのアプローチをスタートする。エスターバニー・ジャパン公式X(旧Twitter)では、エスターバニーのコミックを毎日ポスト。エスターバニー・ジャパン公式Instagramでは、各国でのエスターバニーの展開と、エスター・キム氏の最新イラストもアップする。

エスターバニーSNS

11月15日~29日は、「マリオンクレープ(MARION CREPES)」とのコラボレーションも開催。Wacca池袋店、渋谷モディ店、東京ソラマチ店で実施する。クレープ2種のコラボレーションと著者エスター・キム氏が描き下ろししたエスターバニーのイラストに注目とのこと。アクリルキーホルダーも限定発売する。12月にはレセプションPopUpも開催予定。