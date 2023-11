JR東海リテイリング・プラスは11月21日〜12月18日、JR東海グループとサンリオの6キャラクターによるユニット「はぴだんぶい」とのコラボレーション企画「JR東海×はぴだんぶい みんなをちょっとハッピーに!プロジェクト」にてコラボ商品を発売する。

同企画は、東海道新幹線の乗車中に専用Webサイトから推しキャラクターを応援(投票)する事ができ、応援(投票)数に応じて、各キャラクターが東京から新大阪をめざして旅をする内容によるプロジェクトとなっている。

プロジェクトのメインビジュアル

キャラクターたちが東海道新幹線の現場長・駅係員・パーサーの制服を着て仕事をしたり、新旧パーサー制服を着用している描きおろしデザインも展開している。

同企画にあわせて販売するコラボ商品には、数量限定の「はぴだんぶい駅弁」(1,480円)をはじめとしたおにぎりなどの日配品やオリジナルグッズなどが登場する。

「はぴだんぶい駅弁」は、鶏のから揚げや白身魚のフライ、たこさんウィンナーなど定番のおかずを盛り合わせたのり弁。パッケージやお品書き、箸袋にくわえ、のりにもキャラクターデザインがプリントされている。

箸袋

お品書きの裏面は、各キャラクターからの「ポジティブメッセージ」が書かれたポストカードとなっている(全7種)。

お品書き

ポストカード一例

おにぎりには、ハンギョドンのデザインをあしらった「米サンド(油淋鶏)」(330円)や、バッドばつ丸のデザインによる「米サンド(ロコモコ風)」(330円)、ペックルのデザインの「手巻きおにぎり(肉味噌)」(170円)が登場する。

さらに、2種のおにぎりと唐揚げ・コロッケ・赤ウィンナー・厚焼き玉子・金平ごぼうが入った「おむすびセット(ツナマヨネーズ&おかか)」(398円)も販売。けろけろけろっぴのデザインとなっている。

そのほか、ポチャッコのデザインによる「港シフォンチョコバナナ」(410円)やペンギンのタキシードサムのデザインの「海老カツミックスサンド」(398円)も用意している。

コラボグッズには、シークレットデザインも展開する「ステッカー」(550円)や「アクリルキーホルダー」(770円)、「アクリルスタンド」(990円)のほか、「巾着2Pセット」(990円)や「ポケット付きプチエコバッグ」(880円)を販売。オンラインショップ限定商品も用意している。

取り扱いのある駅は、東京駅、品川駅、新横浜駅、静岡駅、名古屋駅、京都駅、新大阪駅。

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644567