COFFE STYLE UCCが展開する「CAFE@HOME」は、食べ物に合わせるコーヒーとして人気が高い「CAFE@HOME Food with Coffee」を10月27日より一新します。発売に先駆けUCC東京本部 コーヒーアカデミークリエーションカウンターにて開催された発表会で体験したフードペアリングや商品の特長についてレポートします。

COFFE STYLE UCCのメインブランド「CAFE@HOME」は、食べ物と相性の良いコーヒーとして「Food with」、暮らしのシーンに合わせたコーヒーとして「Life with」、心が動く瞬間に合わせたコーヒーとして「Heart with」の3シリーズのレギュラーコーヒー(粉)を販売しています。

このほど一新する「Food with」シリーズは、これまでも「マイルド系のチョコレート」「スウィートフルーツ」等ペアリングを提案するラインナップを取り揃えていましたが、CAFE@HOMEがメインターゲットとする20~30代女性の「プチ贅沢時間」に寄り添うコーヒーを目指し、合わせる料理のバリエーションを見直しました。

左から「CAFE@HOME with Chocolate Sweets」「CAFE@HOME with Cheese Sweets」「CAFE@HOME with Fruit Sweets」(各216円)

左から「CAFE@HOME with Wagashi」「CAFE@HOME with Milk」「CAFE@HOME with Bread」(各216円)

CAFE@HOME Food with Coffee全6種(各216円 / 1個)

1.CAFE@HOME with Chocolate Sweets チョコレート系スイーツと

2.CAFE@HOME with Cheese Sweets チーズ系スイーツと

3.CAFE@HOME with Fruit Sweets フルーツ系スイーツと

4.CAFE@HOME with Wagashi 和菓子と

5.CAFE@HOME with Milk ミルクと楽しむコーヒー

6.CAFE@HOME with Bread パンと楽しむコーヒー