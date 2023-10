フジテレビの平日昼帯枠『ハッピーアワー』(毎週月~金曜 第一部13:50~、第二部14:48~ ※関東ローカル)では、11月6日からアジアの話題作を放送する。

これまで過去ドラマの再放送を中心にラインナップしてきた時間帯だが、『ハッピーアワー』では毎月テーマを設定しながら「これまでの常識にとらわれないラインナップ構成を目指す」という。11月6日からは「大人気アジアドラマ一挙放送!」と題し、第一部で『夫婦の世界』、第二部で『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』を放送する。

『夫婦の世界』(20年、JTBC ※全28話)は、熟年夫婦の危機や危険な婚外恋愛、人間関係の闇を描いたイギリスの大ヒットドラマ『女医フォスター 夫の情事、私の決断』の韓国リメイク作。今年4月期には日本リメイク版『夫婦が壊れるとき』(日本テレビ)が放送された。

妻として、母として、周囲から頼られる医師として、ひとがうらやむすべてを手に入れ、完璧な人生を生きてきたヒロイン、チ・ソヌ(キム・ヒエ)を、夫のマフラーについていた“たった1本の髪の毛”が地獄に突き落とす。夫の不倫をきっかけに生活や人間関係、家族の形が一変していく、猛烈な勢いの展開から目が離せない大人の激情ラブロマンス。韓国ケーブルドラマ史上歴代最高視聴率となる28%を記録し、大ヒットとなった話題作だ。日本語字幕付き・二か国語放送となる。

『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』(18~19年、JTBC ※全30話)は、韓国の入学試験と私教育、医療界を題材に、高級住宅街に住む一見華やかな上流階級の人々のし烈な競争と複雑な人間関係を描いた複雑な人間関係を風刺を効かせて描いた社会派サスペンス。韓国での初回放送時の視聴率は1.7%だったが、次第に反響を呼び、最終話の視聴率は23.8%を記録した。

「SKY」は韓国における最難関の大学とされるソウル大学(S)、高麗大学(K)、延世大学(Y)、のイニシャルを合わせたものであり、学歴が重視される韓国の上流社会では“SKY”でなければ認められないという風刺の意味が込められている。日本でも年々激化する子どもの“お受験”競争。他人事とは思えない、それぞれの思いに共感し、引き込まれる作品となっている。

(C)JTBC studios & Jcontentree corp All rights reservedBased upon the original series "Doctor Foster" produced by Drama Republic for the BBC, distributed by BBC Worldwide

(C)Jcontentree corp & JTBC Content Hub Co., Ltd. all rights reserved.