プレステージ・シャンパーニュメゾン「ペリエ ジュエ」は10月12日〜29日、POP-UP「THE HOUSE OF WONDER by Perrier-Jouët」を原宿駅前のWITH HARAJUKUに期間限定で開催している。

ペリエ ジュエ POP-UP「THE HOUSE OF WONDER by Perrier-Jouët」

1811年に創業し、"シャンパーニュの芸術品"と称されるペリエ ジュエ。ブランド史上最大規模の同POP-UPでは、「花は、すべてのはじまり。」をコンセプトに、総面積846平米の贅沢な空間で、ペリエ ジュエのアイコンでもある花を中心にひろがる"WONDERな世界観"の中、テイスティングセミナーやワークショップなどのチケット制イベントの他、希少なキュヴェを揃えたシャンパン・バーやブティックを展開する。

「花は、すべてのはじまり。」がコンセプト。ペリエ ジュエのアイコンでもある花が会場を彩る

会場の外観は、フランス・エペルネにあるペリエ ジュエの迎賓館である「メゾン ベル エポック」を抽象的に表現したデザインとなっている。ブランドカラーであるグリーンを基調に、メゾンに実際に使われている窓からインスパイアされたステンドグラスの意匠が施されている。

2階のメインフロアには、ブランドの根幹となるART、WINE、NATUREの3つの柱をテーマとしたエリアがあり、新進気鋭のアーティスト、フェルナンド・ラポッセによる世界初公開のコミッション・アート「The Pollination Dance」や、シャンパーニュ地方に由来する石灰石を想起させる白を基調としたバーやブティック、植物で覆われた着席スペースなど、さまざまな角度からシャンパーニュが愉しめるエリアが用意されている。

新進気鋭のアーティスト、フェルナンド・ラポッセによる世界初公開のコミッション・アート「The Pollination Dance」

ブティックエリアでは、日本限定の開花をコンセプトにした新商品「ベル エポック フロレサンス 2015」(4万9,005円)を世界でどこよりも早く購入することができる。他にもここでしか手に入らない数量限定の商品や、グラスなどの公式アイテムの販売も行われる。

ブティックも他エリアと同じく白が基調とした空間。「ベル エポック フロレサンス 2015」(4万9,005円)などが購入できる

バースペースでは、12:00~20:30の間、常時4種類のシャンパーニュをバイ・ザ・グラスで用意(1,430円〜5,060円/グラス)。またToday's Champagneとして、新商品のベル エポック フロレサンス 2015やバックヴィンテージの希少なキュヴェが登場。グラス1杯から楽しむことができる。ペアリングには、ピエール・ガニェール氏が監修した限定フードが登場。このPOP-UPのためだけに考案された各種のフィンガーフード(700円/個)を提供する。

そのほか「アフタヌーンティーセット」(平日12時〜15時/4,400円/数量限定)、「フリーフロー」(平日16:00〜17:30来場/90分8,800円)、ヴィンテージ・シャンパーニュの日替わり提供やDJイベントなども用意されている。

会期中、クリエイティブスタジオedenworksがオリジナルフラワーアート「Floating Garden」をM1階に創作。巨大なフラワーブーケが空中で連なり、来場者はその中に入り、さまざまなアングルから新しい視点で自然を見ることができる体験型インスタレーション。見上げたり潜ったり、寝そべったり、多様な角度から見て、写真を撮ることができる。会期中にドライフラワーになった作品の一部をギフトとして持ち帰ることもできる。