カプコンカフェの池袋店と梅田店は、「モンスターハンターNow」とコラボレーションしたメニューやグッズを10月6日~11月9日まで販売する。

コラボメニュー

コラボメニューは全6種類となっている。

「(1)ペイントボールの出汁パスタ」(1,980円)は、ペイントボールをモチーフにしたメニュー。別添えの出汁をモナカにかけて食べるのがおすすめだという。

「(2)採集ポイント「骨塚」のスペアリブカレー」(1,980円)は、採集ポイントの骨塚をイメージしたスペアリブとゴロっと大きな野菜を詰め込んだワイルドなカレー。

「(3)鉱脈の採集ポイントパフェ」(1,650円)は、採集ポイントの鉱石をイメージしたラムネ味のパフェ。鉱石を採掘するようにパフェを掘り起こして楽しむことができる。

「(4)クアリリのチョコレートラテ」(880円)は、彼方の世界から来た、ハンターの導き手「クアリリ」をモチーフにしたチョコレートドリンクとのこと。

「(5)リオレウスのストロベリーソーダ」(880円)は、リオレウスをモチーフにしたドリンク。ゼリーやストロベリーでリオレウスをイメージした鮮やかな1杯となっている。

「(6)アイルーのホットカフェラテ」(880円)は、現実世界で元気に遊び回るアイルーの姿を描いたモナカを添えたカフェラテ。可愛らしいアイルーたちと食事を楽しむことができる。

その他にも、「アイルーのオトモ弁当」(1,980円)や、「採集ポイント「植物」のサラダプレート」(1,980円)、「モンスター発見! スイーツプレート」(1,650円)などのメニューも登場する。

コースター

また、カプコンカフェにてオリジナルドリンクを注文すると、コースターを全10種の中から1枚ランダムでプレゼントするという。

ブロマイド風ポストカード

さらに、カフェメニューの利用3,000円毎に、ブロマイド風ポストカードを全10種の中から1枚ランダムでプレゼントする。ノベルティのコースター・ポストカードは在庫がなくなり次第配布を終了する場合がある。

(c) 2023 Niantic. Characters / Artwork/ Music (c) CAPCOM CO., LTD.