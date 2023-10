お酒を飲まない人や飲めない人でも楽しめるバー「THE 5th by SUMADORI-BAR」が、9月29日、渋谷にオープンしました。

酔わなくても楽しめるバーとはどんな場所なのか、そしてどんなドリンクが提供されているのかをレポートします!

酔わなくても楽しめるバー、渋谷「THE 5th by SUMADORI-BAR」に行って来ました!

渋谷の中心に、「酔わなくても楽しめる」バーがオープン!

筆者もお酒が好きですが、たくさんは飲めないタイプ。バーでゆったりお酒を飲んだり、バーテンダーの方と話をするのは憧れる! と思いつつ、アルコールの強いカクテルは飲めないし、そもそもお酒に弱いとバーを訪れるのはちょっとハードルが高い……と感じていたので「酔わなくても楽しめるバー」は気になるお店です。

「THE 5th by SUMADORI-BAR」の場所は、センター街に面する「SUMADORI-BAR SHIBUYA(スマドリバー渋谷)」の5階

「THE 5th by SUMADORI-BAR」の場所は、渋谷センター街のメインストリート沿い。昨年オープンしたノンアルコール・ローアルコールバー「SUMADORI-BAR SHIBUYA(スマドリバー渋谷)」の5階にあります。

「THE 5th」という店名は、"5階"にあり、"五感"で楽しめる新しい居心地の良い場所"5th place"という意味が込められているそう。 そして"by SUMADORI-BAR"の"スマドリ"とは、アサヒビールが提言する"スマートドリンキング(スマドリ)"のこと。お酒を飲む人も飲まない人も楽しめる、新しい生活文化をつくる取り組みです。

5階まで上がると、「THE 5th by SUMADORI-BAR」のロゴが描かれたガラスのドアが。1階の「スマドリバー渋谷」は白基調の明るいカフェのような印象ですが、こちらは同じビル、同じアルコール0%ドリンクを提供するお店でも、ガラリと雰囲気が変わって大人っぽい場所です。

ドアを開けて、ヨーロッパの隠れ家サロンのような深いピーコックブルーの店内へ。センター街に面した大きな窓は解放感たっぷり。DJブースやテラスもあるので、ここでイベントを開催することがあるかも……?

アーチをくぐってさらに奥へ入ると……

その先には、大きなカウンターが中心にあるバー空間が広がります。落ち着いた照明のなか様々なボトルやグラスがズラリと並ぶ場所は、まるで秘密の隠れ家に遊びに来たような気分です。

ソファ席でのんびりと楽しんでも良いし、折角バーに来たからバーテンダーとのお話も楽しんでも。ここでドリンクを提供してくれるバーテンダーは、ノンアルコールに精通しているスターバーテンダーの方々。味わいを楽しみながら、ドリンクについて聞いてみたり、自分の好みを探ってみると新しい世界が広がるかもしれません。

「THE 5th by SUMADORI-BAR」で提供されるカクテルは?

「THE 5th by SUMADORI-BAR」ではアルコールの有無が選べるカクテル「Flavour Fusion」が提供されます。野菜や果物、スパイスを掛け合わせることでさまざまな味や香りが楽しめるドリンクは20種類以上。またドリンクに合わせたメニューも用意されています。

「Red Dawn」は、レモングラスとフレッシュジンジャー、はちみつ、そしてノンアルコールワインをあわせたドリンク。レモングラスの爽やかな香りとジンジャーの刺激、そしてはちみつの濃厚な甘みが重なって複雑な味わい。アルコール0%でも奥深い味わいや香りを楽しめることに驚きます。

「Zazen」は、水出し玉露に、エルダーフラワーやオレンジフラワー、木の芽とボタニカルな素材を使った一品。緑茶やコーヒーといった普段なじみのある素材でも、組み合わせ方によってこんな楽しみ方もできるんだ! と発見があるドリンクばかり。

「Crimson Star」は、インドネシア産コーヒーにラズベリー、ノンアルコールアブサン、黒胡椒を加えたドリンク。最初はラズベリー、そしてコーヒーの香りがふわりと広がります。

一見どんな味わいかわからない「飲む透明モンブラン」は、モンブランフレーバー炭酸水に、カシス、マロングラッセ、オレンジゼストを加えたスイーツ感覚のドリンク。他にもルイボスとノンアルコールウイスキーを使った「Amber Embrace」や、人参とスパイスを使った「Walk to the Sun」、パプリカやバジルのカクテル「Pep in the Step」、「飲むティラミス」など、好奇心がくすぐられるドリンクが揃います。

「フライドポテト渋谷風味」「ブイヤベース野菜スティックを添えて」をはじめ、カクテルの味と香りに合わせ"Flavour"をテーマにしたフードやデザートも充実。「渋谷スクランブルエッグトースト」「宇田川町ポップコーン 参照風味」などネーミングが気になる商品も……。

スマドリ 渋谷センター街BASE ブランドマネジャー 加藤寛康さん。オススメは「Crimson Star」だそう

「THE 5th by SUMADORI-BAR」を運営するスマドリの加藤寛康さんによると、昨年スタートした「スマドリバー渋谷」で学んだことを活かして「THE 5th」をつくったそう。「ノンアルコール・ローアルコールバーである『スマドリバー渋谷』のお客様のインサイトの先には、"奥深いものへの好奇心"があります。お茶やジュースとは違う、"ちょっと大人の世界"への興味に応え、存分に体験できる尖らせたスペース。おひとり様でもぜひ来てほしいですし、行きつけの場所になってほしいですね」とこのお店へのこだわりを教えてもらいました。

なお「THE 5th by SUMADORI-BAR」は会員制のバー。とはいえ招待制ではなく、会費も無料。「大人の特別感を出したいこともあり、会員制にしました」と加藤さん。今後、会員同士や会員と店舗が直接コミュニケーションを行い、新メニューの開発や店舗運営にも活用していくそう。登録自体も公式InstagramからLINEに連携するだけという簡単さですが、「会員制のバー」ってちょっとワクワクしますよね。

酔わなくてもバーを楽しめる「THE 5th by SUMADORI-BAR」は、お酒を飲まない・飲めないけれどバーに興味のある方が訪れるにはぴったりのお店。本格的なバーで「新しい大人の嗜好品」を楽しんでみてはいかがでしょうか。