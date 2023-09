大創産業は9月25日、ディズニー創立100周年を記念した商品(110円~550円)の第3弾を全国のDAISOおよびダイソーネットストアで発売した。

DAISOではディズニー創立100周年を祝して、1年を通じて様々な商品を発売している。第1弾は「THREEPPY」、第2弾「DAISO」から共にプラチナデザインシリーズを発売し、「ディズニー100」のロゴとミッキーマウスやミニーマウス、プリンセスのキャラクター、ピクサーのキャラクターなど、ディズニーの人気キャラクターのシルエットが描かれ、プラチナカラーで登場した。第3弾では「100」にちなみディズニー、ピクサー、アニメーション26作品から100種類のキャラクターが登場する。

ブランケット

キャラクター登場作品名

