三井不動産商業マネジメントが運営する「RAYARD MIYASHITA PARK」は9月15日〜10月9日、渋谷・原宿エリアの商業施設や路面店と連携し、ディズニー創立100周年を祝う「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」においてファッションイベントを開催する。

「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」ディズニー創立100周年を祝う国内最大級のファッション企画

同企画では期間中、RAYARD MIYASHITA PARK内8店舗にてディズニーとの限定アイテムを発売するほか、ポップアップショップ「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷 POP UP SHOP by PONEYCOMB」も登場する。

「HARIO Lampwork Factory」では、老舗の耐熱ガラスメーカーの職人技によるガラスのアクセサリーからスペシャルなデザインを先行して用意。

「HARIO Lampwork Factory」からMIYASHITA PARK限定のネックレス・ピアス

「THE SHIBUYA SOUVENIR STORE」では、店舗内でディズニーPOPUPを実施し、神戸養蜂場のプーさんグッズなどを発売する。

「THE SHIBUYA SOUVENIR STORE」ディズニーPOPUPで展開する商品一例

スケートボード専門店「instant skateboards」では、スケボーを楽しむマックスとドナルドが可愛らしいアパレルが登場。

「NEW ERA」では、Disney100を記念した様々なデザインのキャップを販売。バケットハットの裏側には、楽しげなミッキー&フレンズが勢ぞろいしている。渋谷・原宿店限定のパープルキャップも用意している。

「Wrangler」ではフーディーとミッキーとドナルドの後ろ姿をプリントしたTシャツ、「adidas Brand Center」では赤&黒が目印のキッズコレクション、期間限定オープンする「HERALBONY」では100周年にちなむデザインのアイテムを発売する。

「adidas Brand Center」のジョガー

South2F 吹き抜け広場にて出店する「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷 POP UP SHOP by PONEYCOMB」では、Disney100周年の期間のみ入手できるスペシャルなアイテムを販売。「スタジャン」(3万3,000円)や「シャツ」(7,480円)などを用意している。

ラフォーレ原宿など原宿エリアの路面店においては、ディズニー・ジャパン主催のデジタルスタンプラリーも実施。対象店舗に立ち寄り、ディズニー100キャラクターのスタンプを集めると、限定の豪華賞品が抽選で当たる。

そのほか、対象のディズニー商品を購入でRAYARD MIYASHITA PARK限定オリジナルステッカーも貰える。

(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)2023MARVEL (C)&TMLucasfilm Ltd.