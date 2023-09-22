『HUBLOT × 井上尚弥 チャリティイベント』が21日に開催され、井上尚弥が登場した。そして、そのイベント後に次戦や今後のプランなどについて話を聞いた。
（オススメ動画）
🎬井上尚弥、パンチングマシーンに挑戦！ケガをしないよう軽く打ったパンチでも会場がどよめく『HUBLOT × 井上尚弥 チャリティイベント』
https://youtu.be/1NnK_bqizE8
🎬井上尚弥、“対戦してみたい選手”は自分自身！普段しているイメージトレーニングも明かす『HUBLOT × 井上尚弥 チャリティイベント』
https://youtu.be/sLUXgr1Jxto
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