松田聖子のベスト盤「Bible」シリーズの新作「Bible-milky blue-」が10月25日に完全生産限定アナログ盤でリリースされる。
秋冬曲を中心にセレクトされた本作には、アナログ盤初収録の「We Are Love」「Twinkle Star, Shining Star」や、「Bible」シリーズ初収録となる「とんがり屋根の花屋さん」「愛の神話」「ウィンター・ガーデン」「冬の妖精」「雪のファンタジー」「恋人がサンタクロース」「妖精たちのTea Party」、さらに音源初収録となる大滝詠一と松田の「風立ちぬ」デュエットバージョンを収録。ディスクには本作のために調合されたオリジナルライトブルーのマットカラーが採用されており、オールカラーブックレットが付属する。
また2020年発売のアナログ盤「Bible-blooming pink-」と本作「Bible-milky blue-」の収録曲にヒット曲を追加した3枚組CD「Bible-pink& blue -Special edition」も10月25日に同時発売される。この商品には大滝が手掛けた楽曲「いちご畑でFUN×4」も収録される。
松田聖子「Bible-milky blue-」収録曲
DISC 1
SIDE A
01. 野ばらのエチュード
02. 蒼いフォトグラフ
03. ピンクのモーツァルト
04. とんがり屋根の花屋さん
05. ガラスの林檎
SIDE B
01. 愛の神話
02. 流星ナイト
03. Star
04. 風立ちぬ（duet version）松田聖子×大滝詠一
DISC 2
SIDE A
01. ウィンター・ガーデン
02. 冬の妖精
03. LET'S BOYHUNT
04. 凍った息
05. 雪のファンタジー
SIDE B
01. 少しずつ春
02. 恋人がサンタクロース
03. 妖精たちのTea Party
04. We Are Love
05. Twinkle Star, Shining Star
松田聖子「Bible-pink & blue- Special edition」収録曲
DISC 1
01. 裸足の季節
02. 青い珊瑚礁
03. 夏の扉
04. 白い貝のブローチ
05. Romance
06. 赤いスイートピー
07. パイナップル・アイランド
08. 水色の朝
09. マドラス・チェックの恋人
10. 星空のドライブ
11. 黄色いカーディガン
12. HAPPY SUNDAY
13. 秘密の花園
14. セイシェルの夕陽
15. WITH YOU
16. BITTER SWEET LOLLIPOPS
17. スピード・ボート
18. 時間旅行
19. Forever Love
20. 大切なあなた
DISC 2
01. ウィンター・ガーデン
02. 少しずつ春
03. 愛の神話
04. 冬の妖精
05. 流星ナイト
06. 野ばらのエチュード
07. 恋人がサンタクロース
08. ガラスの林檎
09. 蒼いフォトグラフ
10. LET'S BOYHUNT
11. ピンクのモーツァルト
12. とんがり屋根の花屋さん
13. Star
14. 凍った息
15. 妖精たちのTea Party
16. 雪のファンタジー
17. We Are Love
18. Twinkle Star, Shining Star
19. 風立ちぬ（duet version）松田聖子×大滝詠一
DISC 3
01. 風は秋色
02. チェリーブラッサム
03. 白いパラソル
04. 制服
05. 渚のバルコニー
06. 小麦色のマーメイド
07. 天国のキッス
08. マイアミ午前5時
09. SWEET MEMORIES
10. 瞳はダイアモンド
11. Rock'n Rouge
12. 時間の国のアリス
13. ハートのイアリング
14. 天使のウィンク
15. 瑠璃色の地球
16. Strawberry Time
17. 抱いて
18. いちご畑でFUN×４（松田聖子×大滝詠一）