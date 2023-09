『仮面ライダーディケイド』より、ディケイドをモチーフにしたスニーカーが「HENSHIN by KAMEN RIDER」から登場。「スニーカー Type DECADE」(25,300円 税込/送料・手数料別途)ならびに、仮面ライダーディケイドをイメージしたTシャツ3種とベルトの予約受付が、2023年9月15日10時からプレミアムバンダイでスタートする。

「HENSHIN by KAMEN RIDER」は、平成以降に放映された歴代『仮面ライダー』作品をフィーチャーしたファッションブランド。「スニーカー Type DECADE」は、仮面ライダーディケイドをイメージし、マゼンタカラーを全面に出したスニーカー。踵部分には、左は「NOT PINK」、右は「MAGENTA」という文字をデザインしており、マゼンタカラーを徹底追及している仕様。HENSHIN by KAMEN RIDERの特徴である足裏には、仮面ライダーディケイドの設定を踏襲した足跡デザインを徹底再現。もう1つの特徴であるベルトギミックでは、仮面ライダーディケイドの胸元の十字マークを表現した。

また、今回は、HENSHIN by KAMEN RIDERとしては初の試み、エアー機能を搭載。マゼンタカラーの中に複眼モチーフの緑を差し色としてデザインしている。さらに、仮面ライダーディケイドの特徴である、複数ライダーに変身できる能力を、タンに付属しているカードを差し替えることにより再現。仮面ライダークウガ~仮面ライダーディケイドまでの10ライダーにHENSHINが可能。そのカードを差し込むタン部分には、QRコードが隠されている。

インナーソールは、ネガフィルムのデザインを採用しており、隅々まで仮面ライダーディケイドを表現したスニーカーとなっている。

ほか、「HENSHINベルト 仮面ライダーディケイド | HENSHIN by KAMEN RIDER」(5,500円)、「仮面ライダーディケイド Tシャツ Type-全てを破壊し、全てを繋げ!-| HENSHIN by KAMEN RIDER (全2色)」(各8,800円)、「仮面ライダーディケイド Tシャツ Type-だいたいわかった-| HENSHIN by KAMEN RIDER (全2色)」(各8,800円)、「仮面ライダーディケイド Tシャツ Type-通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ-| HENSHIN by KAMEN RIDER (全2色)」(各8,800円、以上すべて税込)なども展開。

(C)石森プロ・東映