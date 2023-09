Hello! Projectのコンサート『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!」』(ACT I 14:00~、ACT II 18:15~)が、10日に東京・国立代々木第一体育館で行われた。本記事では、ACT Iの様子をレポートする。

■2日間3公演で総勢104人が出演、約3万人を動員した25周年記念コンサート

1998年1月、在籍第一号グループのモーニング娘。(当時)がメジャーデビュー。そんなハロー! プロジェクトの活動開始から25周年を記念して開催された『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT』は、2日間3公演でハロプロOGメンバー19人、総勢104人が出演、約3万人を動員。昼公演のACT Iにはハロー! プロジェクトに所属するモーニング娘。'23、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMAのほか、ハロプロ研修生ユニット'23、ハロプロ研修生、そして中澤裕子、保田圭、矢口真里、市井紗耶香、石川梨華、辻希美、高橋愛、紺野あさ美、道重さゆみ、田中れいな、三好絵梨香、太陽とシスコムーン(信田美帆・稲葉貴子・小湊美和)、そのほか鈴木愛理、夏焼雅、竹内朱莉ら、稲場愛香、宮本佳林らが出演した。

■現役メンバーが懐かしの楽曲を披露

まずは現役ハロプロメンバーが懐かしの楽曲を次々と披露。「黄色いお空でBOOM BOOM BOOM」をOCHA NORMA、「大きな愛でもてなして」をつばきファクトリー、「恋のテレフォンGOAL」をハロプロ研修生ユニット'23、「This is 運命」をBEYOOOOONDS、「抱いてよ! PLEASE GO ON」をJuice=Juice、「Yeah! めっちゃホリディ」をアンジュルム、「ロマンティック 浮かれモード」をモーニング娘。'23がパフォーマンスし、客席からは一体感のあるコールがこだました。

ここで総合MCを務める中澤裕子と紺野あさ美が登場。会場の雰囲気はいかがですかと聞かれた中澤は「感無量です」と、興奮を噛みしめるように目を閉じる。紺野に「泣いちゃいますか? 今日中澤さん何回泣くのかなって思ってます」と振られると、「まだ泣きません! 泣かせないで!」と返し「でも頑張ります、最年長ですから! ……最年長じゃないか、もう1人いるか」と太陽とシスコムーンの信田を思い浮かべて笑った。紺野は「私たちも10代の頃は若手だったので、中澤さんを“三十路いじり”させていただいてたんですけど、もう大人になると大御所は怖くていじれない」と年齢ネタについての現在の心境を吐露した。

■美勇伝、太陽とシスコムーンがパフォーマンス

石川と三好、そして稲場は、ピンクを基調としたキュートないしょうで登場し、美勇伝の楽曲である「カッチョイイゼ! JAPAN」、「恋する エンジェル ハート」を披露。石川はパフォーマンスが終わると、ピンクに染まった客席に思わず涙を見せ「あの、今のこのすごい気持ちを一言で表していいですか! ハッピー!」と、お馴染みのあいさつで会場を盛り上げた。10年ぶりの美勇伝結成となった三好は「美勇伝が2004年にデビューして、来年で20年経つんですけど、20年経ってもステージに立たせていただけることにすごく感謝しています」とコメント。稲葉は「ご本家のお2人とまさか歌わせていただけるなんて思ってもみなかったので、緊張でどうしようと思ったんですけど、すごく楽しくて、リハーサルから優しくしていただいて……“ハッピー”です!」と石川の“ハッピー”に重ねて感謝を述べた。

太陽とシスコムーンの信田・稲葉・小湊は、「ガタメキラ」を圧巻のパフォーマンスで見せ、竹内を加えて“タケちゃんとシスコムーン”となった4人で「Magic of Love」を披露。中澤は「バックステージにいても、声援が熱い熱い。ハロプロの中でも、太陽とシスコムーンはファンが多いんですよ」とメンバーの様子を明かす。6月にアンジュルムを卒業した竹内は「恐れ多いと思ったのですが、貴重な経験ができました、一生の宝ものです」と語った。小湊と稲葉は「太陽とシスコムーンは24年目なので、来年25周年を迎えるにあたり、ステージに立たせてもらって力をもらいました」と感謝。出演者の中で最年長の信田は「私のほうが上なので」と、先程話題に出た年齢ネタで中澤と笑い合い、「めちゃくちゃ走って帰ってきたからね」とセンターステージからメインステージのダッシュを称え合った。

■あぁ! がオリジナルメンバーで登場

そしてあぁ! のオリジナルメンバーである田中・夏焼・鈴木が登場し、「FIRST KISS」が始まると、客席からはどよめきが。辻はBEYOOOOONDSの島倉りかと「サウスポー」を、紺野は稲葉・小関を引き連れ「浮気なハニーパイ」を、道重はバックダンサーにJuice=Juiceの川島、OCHA NORMAの田代を迎え「ラララのピピピ」を披露した。道重は「バックダンサーのすみれちゃんと美楓ちゃんと目が合うたびに『かわいい~』って」とバックダンサーの2人に大満足。MCでも楽曲内のコールアンドレスポンス「かわいい子はー!?」「さゆみんー!」で盛り上げ、「これからもかわいく頑張ります!」とアピールした。久しぶりにパフォーマンスしたという紺野。「ここは卒業のライブをした場所。ありがとうございます」とステージを見渡し感無量で感謝を述べた。田中は「久しぶりに3人。雅ちゃんと愛理ちゃんはシークレットだったので、歓声が聞けてうれしかったです」と話したあと、慌てて着替えて来たことを明かし、「パンツ見えてない? 大丈夫かな!?」と問いかけ、笑いを誘った。小関が「カントリー・ガールズのときに『浮気なハニーパイ』を大切に歌わせていただいていたので、紺野さんという本家と一緒に歌えてうれしかったです」と喜びをあらわにすると、稲葉も「カントリー感のあるおそろいのリボンをつけさせていただきました」と衣装をアピールし、「イヤモニをしていても、皆さんの歓声が聞こえてうれしかったです」と客席に思いを馳せた。

■モーニング娘。派生ユニット3組が楽曲披露

続いてはモーニング娘。派生ユニットコーナーとして、矢口・辻がアンジュルム・松本わかなとつばきファクトリーの豫風瑠乃を迎えた「ミニモニ。じゃんけんぴょん!」、保田・市井が宮本を迎え「ちょこっとLOVE」を、矢口・石川・紺野が辻を迎え「恋をしちゃいました」を披露。辻は「タンポポにもプッチモニにも入れなかった人なので、どっちにも入れるように、ずーっと練習してたんですよ。25周年の今日、やっと入れました」と現役時代の憧れを明かす。リハーサルでもオリジナルメンバーかというくらい完璧な振り付けを見せていたと語られるも、「でも、皆を見て覚えてたから、逆になってたの」と裏話を明かした。中澤はそんな辻に対して「久しぶりにハイタッチをしたときの手の強さが懐かしくてうれしかったです」と昔を懐かしむと、紺野は「エネルギッシュですよね、ハロプロって」とニッコリ。中澤は「皆の応援のおかげですからね」と客席に感謝し、「ここで私も歌わせてもらっていいでしょうか」と宣言。

■モーニング娘。現役メンバーとOGたちがコラボレーション

ソロ曲「悔し涙 ぽろり」が始まり、紫一色に染まる客席で、ゆうこー! のコールが聞こえると、中澤は恥ずかしそうに照れ笑顔を浮かべたが、炎の演出でも大いに会場を沸かせた。そしてここからはモーニング娘。の歴史を感じさせるコーナーとして、OGと現役メンバーがコラボレーション。保田・矢口・市井を中心に「サマーナイトタウン」、石川と辻を中心に「ザ☆ピ~ス!」、高橋・紺野を中心に「Do it! Now」、道重・田中を中心に「大きい瞳」、高橋・道重を中止に「リゾナントブルー」を畳み掛けるように披露し、OGメンバー9人で「恋愛レボリューション21」を披露した。

モーニング娘。の圧巻のステージに、中澤は「私、皆と同じ気持ちで見てました。ヤバいよね、最高やね。ハロープロジェクト、最高やねー!」と客席に大興奮で呼びかける。市井は「卒業してから初めての曲もあったので」と恋愛レボリューション21への参加の苦労も話しつつ、「裕ちゃんと同じ気持ちで、たくさんの愛を感じました」とコメント。中澤は保田・矢口・市井の並びに「2期メンがそろってるよ」と感動、保田は「皆さんのおかげです! ありがとうございます!」と感謝し、矢口は「あと5時間くらいやりませんか?」と楽しさをアピールした。

6期の道重・田中も「『大きい瞳』って20周年のときも集まってやるって感じなんですけど、プライベートでは全く会わない私たち」と田中が笑い、「年に2回くらい」と道重も合わせるが「久々に会っても会話が弾むし」「見えない絆があるよね」と肩を組む。高橋は紺野を見ながら「Do it Now!は2人にとって思い出の曲だから、この曲を後輩たちを歌うのは不思議な感覚でした」とコメントし、「中澤さんのソロをリハーサルで見たとき涙が出てきて」と涙ぐむ。「こんなにすごいステージで、かっこいい後輩たちと踊らせていただけたことが本当に……」と言葉をつまらせた。

ここでそろそろお時間です、と紺野がアナウンスすると客席からは「えー!」と惜しむ声が。矢口は「ですよね、あと5時間いけますよね」と頷く。紺野は「これも懐かしいですね」と思いを馳せながらも「この歴史は、あだまだ、まだまだ止まりません。次は30周年ですかね、中澤さん」と話を振ると「5年後か。5年後は踊ろうかな」とポツリ。大歓声に包まれると「だから、5年後も集まってくださいね!」と話した。最後は2004年に発売された「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!」を全員で披露。客席と一体となり、大歓声の中幕を閉じた。

■Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! ACTIセットリスト

1.黄色いお空でBOOM BOOM BOOM/OCHA NORMA

2.大きな愛でもてなして/つばきファクトリー

3.恋のテレフォンGOAL/ハロプロ研修生ユニット'23

4.This is 運命/BEYOOOOONDS

5.抱いてよ! PLEASE GO ON/Juice=Juice

6.Yeah! めっちゃホリディ/アンジュルム

7.ロマンティック 浮かれモード/モーニング娘。'23

MC1

8.カッチョイイゼ! JAPAN/石川梨華・三好絵梨香+稲場愛香

9.恋する エンジェル ハート/石川梨華・三好絵梨香+稲場愛香

MC2

10.ガタメキラ/信田美帆・稲葉貴子・小湊美和

11.Magic of Love/信田美帆・稲葉貴子・小湊美和+竹内朱莉

MC3

12.FIRST KISS/田中れいな・夏焼雅・鈴木愛理

13.サウスポー/辻希美+島倉りか

14.浮気なハニーパイ/紺野あさ美+稲場愛香・小関舞

15.ラララのピピピ/道重さゆみ バックダンサー:川島美楓・田代すみれ

MC4

16.ミニモニ。じゃんけんぴょん!/矢口真里・辻希美+松本わかな・豫風瑠乃

17.ちょこっとLOVE/保田圭・市井紗耶香+宮本佳林

18.恋をしちゃいました/矢口真里・石川梨華・紺野あさ美+辻希美

MC5

19.悔し涙 ぽろり/中澤裕子

20.サマーナイトタウン/保田圭・矢口真里・市井紗耶香+横山玲奈・北川莉央・櫻井梨央・井上春華・弓桁朱琴

21.ザ☆ピ~ス!/石川梨華・辻希美+譜久村聖・生田衣梨奈・石田亜佑美・小田さくら・野中美希・山崎愛生

22.Do it! Now/高橋愛・紺野あさ美+牧野真莉愛・羽賀朱音・横山玲奈・北川莉央・山崎愛生・櫻井梨央

23.大きい瞳/道重さゆみ・田中れいな/バックダンサー:OCHA NORMA

24.リゾナントブルー/高橋愛・道重さゆみ・田中れいな+譜久村聖・生田衣梨奈・石田亜佑美・小田さくら・野中美希・牧野真莉愛・羽賀朱音

25.恋愛レボリューション21/保田圭・矢口真里・市井紗耶香・石川梨華・辻希美・高橋愛・紺野あさ美・道重さゆみ・田中れいな

MC6