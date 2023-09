10日に東京・国立代々木第一体育館で行われるHello! Projectのコンサート『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!」』(ACTI 14:00~、ACTII 18:15~)がCSテレ朝チャンネル1(スカパー! 番組配信で同時視聴可能)で独占生中継される。このたびメンバーがコメントを寄せた。

上段左からモーニング娘。'23、アンジュルム、Juice=Juice、下段左からつばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA

■OGたちも集結する豪華ステージ! ハロプロ25周年コンサート

1998年1月、在籍第一号グループのモーニング娘。(当時)がメジャーデビュー。そんなハロー! プロジェクトの活動開始から25周年を記念して開催される『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT』には、ハロー! プロジェクトに所属するモーニング娘。'23、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMAのほか、ハロプロ研修生ユニット'23、ハロプロ研修生が出演。さらに昼公演のACTIには中澤裕子(MC)、保田圭、矢口真里、市井紗耶香、石川梨華、辻希美、高橋愛、紺野あさ美、道重さゆみ、田中れいな、三好絵梨香、太陽とシスコムーン(信田美帆・稲葉貴子・小湊美和)が、夜公演ACTIIには須藤茉麻、夏焼雅、熊井友理奈、矢島舞美、鈴木愛理、佐藤優樹、竹内朱莉、勝田里奈、宮崎由加、宮本佳林、稲場愛香、小片リサ、浅倉樹々、小関舞のOGたちが集結し、盛大に25周年を盛り上げる。ハロプロ所属グループの初期を支えた懐かしい顔ぶれや、つい最近卒業したばかりの元メンバーも合流する豪華ステージで、どんな組み合わせ、どんなパフォーマンスが見られるのか。ハロプロの歴史を彩ってきたメンバーたちの共演に注目だ。

■譜久村聖(モーニング娘。'23)

意気込み:先輩方との共演に胸が高鳴ります。レジェンドに負けないよう、現役もフルパワーで挑みます!

みてほしいところ:17期メンバーが本格的にパフォーマンス参加します! 14人の新体制、2人の声を聞いて欲しいです

■上國料萌衣(アンジュルム)

意気込み:ハロプロの25周年という事でアンジュルムもお祭りのように全力で盛り上げていきます!

みてほしいところ:アンジュルムにしかない色を感じていただけたらと思います! 新体制、最高です!

■植村あかり(Juice=Juice)

意気込み:25周年を迎えたハロー! プロジェクト。これまでの歴史と繋がりを感じてもらえるようなライブになると思いますので、この特別な時間を一緒に楽しみましょう!

みてほしいところ:Juice=Juiceとしては、10周年を迎えた事もあり、活動時期が違うメンバーが集結してパフォーマンスをお届けしますので、そんな所も楽しみにしていただけたらうれしいです!

■山岸理子(つばきファクトリー)

意気込み:Hello! Projectの歴代の素敵な先輩方にお会いできること、とてもうれしく思います。ステージでは、思いっきり楽しみたいと思います!

みてほしいところ:今回限りの特別なステージもありますので、ファンの皆様には存分に楽しんで頂ける内容となっております!

■平井美葉(BEYOOOOONDS)

意気込み:ここでしか見られないスペシャルなパフォーマンスが盛り沢山! BEYOOOOONDSもハロー! プロジェクトの一員として頑張ります!

みてほしいところ:今回、とあるOGメンバーさんとバッキバキに踊ります! 注目していただけると嬉しいです!

■斉藤円香(OCHA NORMA)

意気込み:OCHA NORMAにとって初めての周年ライブなので、初めて見る方にも私達のパワーを届けられるように頑張ります!

みてほしいところ:デビュー1周年を迎えて、フレッシュさもエネルギッシュさもパワーアップした私達を見てほしいです!