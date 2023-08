9月10日に東京・国立代々木第一体育館で行われるHello! Projectのコンサート『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!」』(ACTI 14:00~、ACTII 18:15~)がCSテレ朝チャンネル1(スカパー! 番組配信で同時視聴可能)で独占生中継される。

上段左からモーニング娘。'23、アンジュルム、Juice=Juice、下段左からつばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA

■OGたちも集結する豪華ステージ! ハロプロ25周年コンサート

1998年1月、在籍第一号グループのモーニング娘。(当時)がメジャーデビュー。そんなハロー! プロジェクトの活動開始から25周年を記念して開催される『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT』には、ハロー! プロジェクトに所属するモーニング娘。'23、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMAのほか、ハロプロ研修生ユニット'23、ハロプロ研修生が出演。さらに昼公演のACTIには中澤裕子(MC)、保田圭、矢口真里、市井紗耶香、石川梨華、辻希美、高橋愛、紺野あさ美、道重さゆみ、田中れいな、三好絵梨香、太陽とシスコムーン(信田美帆・稲葉貴子・小湊美和)が、夜公演ACTIIには須藤茉麻、夏焼雅、熊井友理奈、矢島舞美、鈴木愛理、佐藤優樹、竹内朱莉、勝田里奈、宮崎由加、宮本佳林、稲場愛香、小片リサ、浅倉樹々、小関舞のOGたちが集結し、盛大に25周年を盛り上げる。ハロプロ所属グループの初期を支えた懐かしい顔ぶれや、つい最近卒業したばかりの元メンバーも合流する豪華ステージでどんなパフォーマンスが見られるのか。ハロプロの歴史を彩ってきたメンバーたちの共演に注目だ。

■13番組をアンコール放送する「ハロプロ25周年WEEK」

そんなアニバーサリーイベントの開催を記念して、CSテレ朝チャンネルでは27日から9月9日までを「ハロプロ25周年WEEK」と銘打ち、『ANGERME CONCERT 2023 BIG LOVE 竹内朱莉 FINAL LIVE「アンジュルムより愛をこめて」』、『モーニング娘。'22 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR 〜SINGIN' TO THE BEAT〜加賀楓卒業スペシャル』などの卒業公演を含むハロプロ所属グループのライブや、『朝まで生竹内2023』などの特番を厳選した13番組をアンコール放送する。