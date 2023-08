heart relationが運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」は9月6日~9月12日、POP UP SHOPをジェイアール名古屋タカシマヤ(愛知県名古屋市)にオープンする。

ROSIER by Her lip to

ROSIER by Her lip toがジェイアール名古屋タカシマヤにて東海エリア初のポップアップショップを開催する。ブランド単独での開催は2023年4月の東京、7月の大阪に続き、今年3回目となる。

店頭ではブランドを代表するランジェリー「Everyday Essential Bra」と「Everyday Essential Shorts/Thong」、オリジナルのマジカルレースを使用した「Everyday Essential Night Bra」や「Everyday Magical Lacy Shorts/Thong」のナイトランジェリーを展開。ショーツ以外のアイテムを実際にフィッティングしていただくことや、ご希望の方にはバストサイズの採寸も行っている。

「Everyday Essential Bra」「Everyday Essential Shorts」(nude rose/black/pearl blue/mocha)

「Everyday Essential Night Bra」「Everyday Magical Lacy Shorts」(nude rose/black/french mauve)

ポップアップショップ初のセットアイテムやショッピングノベルティも登場する。ポップアップショップで毎回好評のEveryday Magical Lacy Shortsが3枚セットになった「Everyday Magical Lacy Shorts Trio」は、3カラー(nude rose/black/french mauve)のセットに加えて、同色のショーツが3枚入ったセットが今回初めて登場。

「Everyday Magical Lacy Shorts Trio」(9,405円)

また、Everyday Essential Night BraとEveryday Magical Lacy Shorts、Her lip to BEAUTYのSELF LOVE CRYSTAL CANDLEがお得なセットになった「Relaxing Night Care Set」も初登場する。

「Relaxing Night Care Set」(14,298円)

そのほか、ポップアップショップでしか手に入らない、Everyday Essential BraとEveryday Essential Shorts、ROSIER Pouchがセットになった「ROSIER Pouch Set」も数量限定で登場。

「ROSIER Pouch Set」(11,000円)

会場内で一定金額以上すると、ノベルティとして「ROSIER BOOK 01」や「ROSIER Multi Pouch」がもらえる。(数量限定)

ノベルティ「ROSIER BOOK 01」(15,000円以上購入の方)