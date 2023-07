heart relationが運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は7月22日~8月20日、東京・六本木ヒルズ内のヒルズボックスにて、アイスクリームショップ「Her lip to Ice Cream THE VACATION SHOP」をオープンする。

「Her lip to Ice Cream THE VACATION SHOP」

同店では、「Her lip to」「Her lip to BEAUTY」「ROSIER by Her lip to」の3ブランドが集結し、ブランドそれぞれの世界観を表現したアイスクリームやドリンクを販売。価格は、1Scoopが550円、2Scoopが780円で、ワッフルコーンは50円。

グリーンのストライプが特長

「CHERRY BON BON」は、Her lip toのブランドシグネチャーであるチェリーと、濃厚でとろけるような口溶けの生チョコレートを使用したアイスクリーム。ブランデーの香りがほのかに漂う大人なフレーバーが特長とのこと。

「CHERRY BON BON」

この他、「STRAWBERRY YOGURT DUO」「ROSIER CASIS」「LEMON」「CHOCOLATE GANACHE」「NUTTY CARAMEL」「MINT CHOCOLATE」「RICH MILK」「PISTACHIO」を提供する。

また、夏にぴったりなドリンクとして、「COLD BREW」(580円)、「MILK BREW」(620円)、「PASSION FRUIT TEA」(550円)、「ROSE LEMONADE」(650円)、「BERRY GINGER SODA」(680円)、「CARDAMON LIME MINT」(680円)の全6種類を展開する。