【2023年最新】藤沢エリア ゆっくりできる穴場カフェまとめ 藤沢駅…

湘南在住ライターが自信を持ってオススメする、藤沢エリアのカフェの穴場をまとめました。

今どきのおしゃれカフェから、ちょっとレトロな喫茶店まで、ゆっくりくつろげるカフェを厳選しました!

しっかりお腹を満たせるランチや、サラダがメインのヴィーガンのランチ、自家焙煎のコーヒーが愉しめるお店など、メニューもバラエティ豊か。1,000円以下の安さで大満足のランチや、インスタ映えするパフェなども!

藤沢でカフェを探す時は、ぜひこちらをご参考ください。

ジュリアン

藤沢駅北口から徒歩3分程、シックで存在感のある外観が特徴的な喫茶店『ジュリアン』さん。

その昭和レトロを漂わせる雰囲気から映画やドラマのロケ地として利用されたこともあるとか。ミートソーススパゲティとミートドリアがおすすめです。

【藤沢 グルメレポ】ジュリアン - 懐かしいのが新しい!?昭和の雰囲気に包まれるレトロ空間へ

Cafe Aroma

藤沢駅北口駅近くにある『Cafe Aroma』さん。ランチメニューは、プレートやパスタ、パニーニとスープのセットなどがあって、全てにドリンクが付きます。

グリーンカレースープは、具がゴロゴロとたっぷり。大きな鶏肉、パクチー、レンコンやたけのこ、いんげんにパプリカ、ピーマンなど。

無農薬自家栽培のお野菜を使用しているとのことで、こだわりと優しさを感じます。

【藤沢 グルメレポ】Cafe Aroma - 無農薬自家栽培のお野菜を使ったお料理&魅惑の手作りスイーツ

瓦斯灯

「さいか屋 藤沢」の8階レストランフロアにあるレトロなカフェです。1978年オープンということで、大変長い歴史を持っています。

銀のトレイに乗せられたサンドウィッチセットは、ふわふわとした食パンが優しくハムとチーズを挟んだ、とっても美味しいサンドウィッチ(税込1,080円)。

ランチタイムは10:30~16:00までで、A~Dまで4種類のランチメニューがあり、全てにセットドリンクが付きます。

【藤沢 グルメレポ】コーヒーハウス 瓦斯灯- 変わらない懐かしさにホッとする!老舗百貨店レストラン街のノスタルジックな喫茶店

CAFE 凛

小田急江ノ島線「藤沢本町駅」の改札を出てすぐ目の前にあるスーパーマーケットの左手に白いスタンド看板があり、通路を奥に入っていくと突き当たりにお店の入り口があります。

定番の人気メニュー「自家製ビーフカレー」はルーから真心を込めて作られており、長時間炒めた飴色玉ねぎとすりおろしりんごがルーの中でコクのある甘みとフルーティーな風味を引き出しています。(ドリンクセット付き・税込1,045円)。

辛さは甘口~中辛の間で、とてもマイルドな口当たりです。また、根菜も牛肉も柔らかく煮込まれており、高齢の方や小さなお子様でも食べやすい印象です。

【藤沢 グルメレポ】CAFE 凛 - 落ち着いた空間が魅力!駅前の隠れ家的カフェ

lit:lil(リトリル)

小田急江ノ島線「藤沢本町駅」の改札を出てすぐの踏切の前にある坂を上がり、橋の上の横断歩道を渡って辻堂方向へ徒歩数分の場所にガラス張りにウッドデッキの開放感のある店舗が見えてきます。

ドッグフレンドリーなので、ワンコちゃんと一緒に入店することが出来ます。

画像は「バナナとチョコプリンパフェ」(税込 1,350円)と、セットのドリンクには「カフェラテ(アイス)」。

可愛らしいチョコレートがトッピングされたバニラアイスとバナナの盛り付けの下にはチョコブラウニーと生クリームが詰まっており、更にその下にはチョコムースが敷かれています。季節によってはチョコブラウニーの箇所がチョコチップやチョコアイスに変わるそうです。パフェはインスタ映えする外観なので、食べる前に撮影もお忘れなく!

【藤沢 グルメレポ】lit:lil(リトリル) - クリームたっぷりの絶品パフェ!駅から徒歩3分のドッグフレンドリーカフェ

AMERICAN HOUSE DINER 辻堂店

車で国道134号から浜見山交番前を辻堂方面へ、浜見山交差点から程なく走ると目を惹く看板が現れます。古き良きアメリカを感じさせるレストラン、AMERICAN HOUSE DINER 辻堂店です。

ビタミンとタンパク質をたっぷり摂りたい方は、野菜とチキンたっぷりのクリスピーチキンサラダ。その名の通りサクサクとクリスピーなチキンが、山盛り野菜の上にどっさり乗っています!

「ガッツリ食べたい!」という方には、スーパーミートボールパスタがおすすめ。横からみると、その大きさはミートボールを超えて、もはやハンバーグです。スタッフの方がその場でチーズを削ってくれますよ。

テラス席にはワンちゃん連れOK。デザートやコービーのカフェメニューも充実しています。お腹も心も大満足なカフェです。

【藤沢 グルメレポ】AMERICAN HOUSE DINER 辻堂店 - 絶品スーパーミートボールパスタ!ボリューミーで良きスタンダート、本場アメリカを味わう

福祉喫茶らいく・みーこむ

藤沢市役所の分庁舎内のカフェです。

福祉喫茶室「らいく・みーこむ」市では、障がいのある方の就労の場の確保と障がい者への理解を深めることを目的として、市役所分庁舎1階に福祉喫茶スペースを設置しています。福祉喫茶室「らいく・みーこむ」は、社会福祉法人ひばりが運営する「就労継続支援B型」の施設です。「就労継続支援B型」は、障がい等により雇用契約による就職が困難な方が働く場で、活動を通して、能力の向上とひとり一人の自立に向けた支援を行う障がい福祉サービスです。

参照元:福祉喫茶室「らいく・みーこむ」藤沢市

「当店自慢のカレー!!」ののぼり通り、おすすめのメニューはカレーです。(税込825円)

スパイシーな中に深い甘みをしっかり感じます。牛肉がしっかりと煮込まれていて柔らかく、本格的な味わいです。

藤沢市役所の新庁舎では、9階展望デッキで電車や富士山の眺めを望むことができますよ。ぜひ、市役所の手続き以外でも展望デッキを眺めたり、美味しいカレーを食べに足を運んでみてくださいね。

【藤沢 グルメレポ】福祉喫茶らいく・みーこむ - 市役所でスパイスにこだわった『ビーフカレー』が食べられる!!

cafe & gin mono

場所は辻堂駅から海に向かってサーファー通り沿いに行く途中にあります。

コンセプトは、「コーヒーとクラフトジンを通して『食』の楽しさと心地よい空間を。」丁寧に淹れる自家焙煎コーヒーや、世界各地の作り手のこだわりクラフトジンは170種類以と豊富なラインナップ。

カフェやランチ、ちょっと1杯など様々なシチュエーションで利用できるカフェです。

写真は、季節限定の「桃とコーヒー」と、それに合うスペシャルコーヒー「El Paraiso Lychee Lot」という浅煎りコーヒー。

「桃とコーヒー」は、上にたっぷりと載せられた旬のトロっとした桃が美味しく、食べ進めるにつれ下の方にあるコーヒーゼリーがさっぱりとしていて、飽きずに食べられます。スイーツは単品注文不可ですので、コーヒーやジンと一緒にお楽しみください。

【藤沢 グルメレポ】Cafe&gin mono - 豊富なコーヒーとジンのラインナップ!旬のメニューも揃う

very veggy salad works

辻堂駅の西口から徒歩1分程の場所に、『very veggy salad works』さんはあります。この辺りでは珍しい、ヘルシーで美味しいサラダとヴィーガンスイーツなどを中心に扱っているお店です。

注文方法は、例えるならスターバックスやサブウェイと同じような感じ。定番サラダのメニューがあって、それを自分好みに具材をカスタマイズしたりオリジナルメニューにできます。

今回は定番の「Buddha(ブッダ)」にしました。

「ミックスグリーン、紫芋ポテトサラダ、キャロットラペ、ビーツマリネ、アボカド、トマト、ブロッコリー、ミックスビーンズ、季節の野菜、大豆ミートから揚げ、キヌア」が入っているミールサラダとのこと。

苦手なトマトとアレルギーのナッツを抜いて、代わりにマッシュルームとブロッコリースプラウトを入れてもらうことに。自分の好きなようにカスタマイズできるところが、とても嬉しいポイントですね!

【藤沢 グルメレポ】very veggy salad works - 身体にご褒美!お野菜超たっぷりヘルシーなカスタム『サラダボウル』

IL-CHIANTI CAFE 江ノ島

江ノ島の頂上まで登ったところに景色が最高のカフェがあります。

片瀬海岸にある 「iL CHIANTI BEACHE」(イルキャンティ・ビーチェ) の姉妹店として、 江ノ島灯台すぐそばにカフェスタイルのお店としてオープンしたのが、【iL-CHIANTI CAFE (イルキャビティ カフェ )江ノ島】です。

写真のジェラートは、手前に見えるのが「ピスタチオジェラート」、奥にクリームが乗っているのが「茶來未の玄米茶ジェラート〜小豆クリーム〜」です。

ピスタチオの味と香りとカリッとした食感、しっかりとした"玄米茶"の味のハーモニーが絶品です。

店内ではオーシャンビューで食事ができ、パスタやピザ、料理に合うお酒なども豊富に揃っています!ランチにもディナーにも利用できますよ。

【藤沢 グルメレポ】iL-CHIANTI CAFE 江の島 - ジェラートとシーキャンドルの眺望で癒しのひとときを

SØHOLM CAFE 湘南

「SØHOLM CAFE(スーホルムカフェ) 湘南」さんは、テラスモール湘南内にあります。

北欧のコーヒータイム「FIKA(フィーカ)」の文化を楽しめるカフェです。「FIKA」は、甘いものを食べながらコーヒーを飲むという北欧のティータイム習慣のことです。

どんなに忙しくても一旦手を止めて休憩を入れ、コーヒーと共に甘いお菓子を食べる。人によっては一日に何度も「FIKA」取ったり、一般企業でも取り入れられているスウェーデンに深く根付いた文化です。

写真左:スウェーデンの伝統菓子「セムラ」ころんとしたフォルムが何とも可愛らしい!ふわふわのブリオッシュ生地に程よい甘さのカスタードとピーナッツバターがサンドされていて、コーヒーにとってもよく合います。

写真右:「ブリュレプリン」ちょうどいい甘さが絶妙で表面のキャラメリゼがいいアクセントになっています。

【藤沢 グルメレポ】SØHOLM CAFE 湘南 - ホッと心温まる北欧流ティータイム!スウェーデン伝統菓子『セムラ』と共に

カフェ ラ・サール

辻堂の湘南モールフィルの並びに、tvkハウジングプラザ藤沢という住宅展示場があります。

そこの駐車場の敷地半分が、『カステラ銀装 カフェ ラ・サール』となっています。大阪心斎橋に本店を置く『カステラ銀装』の湘南藤沢工場直売店とカフェが併設された施設です。

どこか懐かしい雰囲気のカフェです。メニューのほとんどが財布にやさしい税込1,000円以下なのも嬉しいポイントです。

周りの方がたくさん注文していたのは、ビーフカレー(税込825円)。洋食屋さんの欧風カレーで、中くらいの食べやすい辛さでコクの深いカレーです。

テイクアウトのお弁当コーナーも充実しています。600~700円と、こちらもお手頃価格なのが魅力的ですね!

【藤沢 グルメレポ】カフェ ラ・サール - カステラの銀装 工場直営店!レトロ感漂う懐かしの喫茶メニュー

BOOKY

藤沢市柄沢に【シェア型本屋 & カフェ「BOOKY」】というお店があります。一軒家の1階部分をリノベーションしてお店が作られています。

こちらのシェア型本屋さんは、壁の本棚の一区画をオーナーさんがレンタルして、オーナーさんの好きな本が置かれていきます。お客さんは好みの本を自由に探して購入することができます。

BOOKYはコーヒーを飲みながら読書や音楽鑑賞を満喫できます。コーヒー以外のドリンクやフードメニューも充実しています。オリジナルクッキーもとても美味しいですよ。

壁の本棚には借主の入っていない棚もありました。まだまだオーナーを募集しているそうですので、みなさんも棚を借りてみてはいかがでしょうか。

【藤沢 ショップレポ】シェア型本屋 & カフェ「BOOKY」 - 自分だけの「本屋さん」を実現してみよう

気になるカフェは見つかりましたか?ぜひ、足を運んでみてくださいね!

