俳優の北村匠海が主演を務める、映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- 』(6月30日公開)がファンタジア国際映画祭で上映され、また「タイ先行上映イベント with 山田裕貴」が開催されることも明らかになった。

同作は和久井健による人気漫画『東京卍リベンジャーズ』の実写化作。どん底人生真っ只中のダメフリーター・花垣武道(北村)が、何者かに背中を押され線路に転落した瞬間、不良学生だった10年前にタイムスリップし、人生唯一の彼女・橘ヒナタ(今田美桜)を助けるために、ヒナタの弟・ナオト(杉野遥亮)とともに過去と未来を行き来しながら関東最凶不良軍団・東京卍曾に挑んでいく。北村匠海、山田裕貴、今田美桜、杉野遥亮、眞栄田郷敦、清水尋也、磯村勇斗、村上虹郎、高杉真宙、間宮祥太朗、吉沢亮と旬の俳優陣がそろった。

同作はインドネシア、タイ、香港、シンガポールと世界4の国と地域での上映も決定。7月20日~8月9日に開催される、第27回ファンタジア国際映画祭にて特別招待作品として上映され、舞台挨拶では英勉監督と岡田翔太プロデューサーが登壇した。カナダ以外の国から本作を観るために来たファンや、特攻服を着て舞台挨拶に参加するファンも見受けられた。

英監督は舞台挨拶に登壇すると「モントリオールの皆さまと一緒に映画を観られるのはすごいハッピーです!」と会場に集まった観客に感謝を伝える。また、岡田プロデューサーは「初めて海外で『東京リベンジャーズ2』を上映することができて、嬉しく思っております」と喜びを口にした。

7月29日に前編「-運命-」、翌30日に「-決戦-」の上映が行われ、上映前に詰めかけたファンの行列は100mほどの長蛇の列に。前後編合わせて600人のファンからは各シーンで大歓声や爆笑が沸き起こり『-決戦-』のラストでは感動で泣いている様子も見受けられ、上映が終わると温かい拍手が巻き起こったという。

映画祭の審査員を務めるニコラス氏は「『東京リベンジャーズ』は、今まで見た中でおそらく最高の漫画実写映画の一つであると思います。第1作目のインターナショナルプレミアをこの映画祭で実施し、その続編である『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-/-決戦-』を東京で見る機会に恵まれまして、この作品が本当に大好きになりました。東京での本作に対する観客の反応は凄まじかったですし、ここファンタジア国際映画祭の観客も日本のポップカルチャーについてもよく知っているので、この映画を観てもらう観客として、まさにふさわしいと感じました」とコメントを寄せている。

8月20日に開催される、タイでのプレミアイベントには、ドラケンを演じた山田裕貴の登壇が決定。タイでの熱狂的なドラケン人気がきっかけで実現した本イベントは「タイ先行上映イベント with 山田裕貴」(英語表記:First screening event in Thailand with Yuki Yamada)として開催される。

※映画『東京リベンジャーズ2』特集はこちら!