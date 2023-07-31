プロボクサーの井上尚弥が26日、所属する大橋ボクシングジムで『NTTドコモ Presents WBC・WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ スティーブン・フルトン VS 井上 尚弥 ｰstreaming on Lemino-』の一夜明け会見を行った。プロ２５戦無敗のまま４階級制覇を達成し、WBC・WBO世界スーパーバンタム級王者となった井上。フルトンとの試合についてや、WBA・IBF王者のマーロン・タパレスとの4団体統一戦について語った。
（オススメ動画）
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