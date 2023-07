【鎌倉エリア】湘南在住ライターおすすめ！ パン屋まとめ 2023最新…

湘南在住ライターが自信を持ってオススメする、鎌倉エリア(鎌倉・逗子・葉山)のパン屋さんをまとめました。

思わずリピートしたくなる、絶品パンがズラリ。鎌倉はハード系、ドイツパン、フィンランドのライ麦パンなど国際色豊か。米粉100%のパンなど、健康に配慮したパン屋さんが多いのも特徴です。逗子、葉山も老舗人気店から新しいお店まで幅広くピックアップしました。

鎌倉エリアでパン屋さんを探す時は、ぜひこちらをご参考ください!

鎌倉市

KIBIYAベーカリー本店

食べログ パンEAST 百名店 2020 & 2022 に選出された注目のパン屋さんです。お店は、鎌倉・御成通りから小道に入ったところにあります。

自家製自然酵母や全粒粉など、素材と製法にひと手間もふた手間もかけたパンが揃っています。お目当てのパンがある方は、お店のスタッフに焼き上り状況を聞いてみると良いかも知れません。

そしてベーカリー1番人気は「チョコパン」。パンの小麦本来の旨味と、甘さ控えめのチョコレートが調和。噛み締めるほどに美味しいチョコパン、人気が高いのも納得!チョコ好きの方にはぜひ食べていただきたい逸品です。

Bergfeld雪ノ下本店

鎌倉といえば八幡様。そこを通り過ぎ金沢街道へ。鎌倉宮へ向かう途中に「Bergfeld雪ノ下本店」はあります。

パン屋さんの隣にカフェも併設されていて、ランチも楽しめますよ。写真のランチセットは3種類のドイツパンとドイツパンらしさを味わえる「ベルグサンド2」(税込1350円)

ショップでは、ドイツパン定番の「ザルツブレッツェル」いわゆる、「プレッツェル」が人気です。見つけたら、お早めに購入をお勧めします!

mbs 46.7

鎌倉駅東口から徒歩5分、鶴岡八幡宮に通じる鎌倉の目抜き通り若宮大路から少し中に入ったところにあります。

お店の名前の由来は、“make the bread shop”の頭文字と、ここに出店する前にお店をされていた場所R467沿いだったことから「mbs 46.7」にされたそうです。

mbs 46.7さんは、その中でも“ハード系”のパン。ハード系が好きな方なら、「これこれ♪」、と嬉しくなるようなパンが揃っていますよ。お食事にちょうど良いパンから、デザートにオススメなパンまで様々に揃っていて迷います。

どのパンも、この組み合わせできたか〜!というような(例えば甘夏・くるみ・チョコ!)ものばかりでどれも試してみたくなります。

plusouple

画像出典:Instagram@plusouple

鎌倉駅西口を出て、直進。紀伊國屋の隣のお店です。

PLUS(プラス)+SOUP(スープ)+SPREAD(スプレッド)をアレンジした店名で、その通り、スープとパンとスプレッド(ジャム)を楽しめるお店です。

パンは厳選した石臼挽き小麦粉やライ麦粉を使用し、ゆめちから乳酸菌®発酵種を活用した独自の製法で丁寧に焼き上げています。

個人的なオススメは「石臼挽きライ麦粉入りカンパーニュ」。ハード系でザクっとした食感で中身はもっちり。単品で食べてもよし、サーモンやクリームチーズなど、具を挟んだサンドイッチにしても最高です。

季節の限定メニューなども随時販売しており、詳細はinstagramにて発信されています。

BREAD IT BE

営業時間:9:00〜19:00(全日共通)定休日:年末年始、施設メンテナンス日に順ずる住所:〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町14-1電話番号:0467-40-4830InstagramLINEplusouple公式

画像出典:Instagram @breaditbe.kamakura

鎌倉駅から徒歩4分。東口から、段葛へ出て「二の鳥居」の信号を渡り、ファミリーマートの筋をまっすぐ進むと左手にあります。

「BREAD IT BE」という店名は、BEATLES好きのオーナーさんが、名曲「LET IT BE」からつけた店名なのだそう。

製粉の段階からこだわりがあり、石臼で引いたドイツ製の小麦と国産小麦などをブレンドした特製の小麦粉を使用。酵母は4種類の自家製酵母を育て、パンの特性に分けて使い分けています。微量の酵母で長時間熟成をさせて、小麦本来の旨みと香りを最大限に引き出し、手間暇をかけたパンが自慢です。

ラインナップはバゲットやカンパーニュなどのハード系が充実。亜麻仁油を使ったパンなど健康に配慮したパンもありますよ。

薪窯nanana

営業時間:9:00-18:00定休日:毎週水曜、第二木曜住所:〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2丁目16-35 鎌倉十番館 101電話番号:046-733-4680InstagramBREAD IT BE 公式

画像出典:Instagaram @makigama.nanana

小町通りの路地の少しわかりづらい場所にありますが、行く価値ありのパン屋さんですので、ご紹介します!

こちらのお店の特徴は2つ。

身体にやさしいお米100%のパン「薪窯」を使って丁寧に焼き上げた、皮はパリッと、中はもっちりのパン

お米100%ということで、小麦アレルギーの方や、ダイエット目的でグルテンフリーのものを食べている方にはピッタリです。お米の中でも特に身体への負担が少ない「ササニシキ」。自然栽培農法で大事に育てられたササニシキの白米と玄米を主体としたパンを作っています。小町通りに観光に来られた際にはぜひお立ち寄りください。

ライ麦ハウスベーカリー

営業時間:11:30〜17:30定休日:火・水住所:〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2丁目2-3電話番号:046-760-1030InstagramTwitter薪窯nanana 公式

画像出典:Instagram @raimugi_house

場所は、段葛沿いの鶴ヶ丘会館の裏側にあります。フィンランド人店主が作る北欧フィンランドパン屋さんです。

ご夫婦で経営されていて、オーナーのご主人の地元であるフィンランドのラハティ市でパン作り経験を積み 、2017年7月にお店を鎌倉にオープンしました。

できる限りフィリングも手作りし、マーガリン、ショートニングは不使用。小麦、卵、乳不使用のブレッド系や、バター、卵不使用の食パン、定番のシナモンロールなど様々な美味しいフィンランドを製造しています。

ライ麦、小麦、オートミール、大麦など様々な麦を使った健康に配慮した「手軽に健康プラスぱん」 を毎日手作りしています。

逗子市

Panya Cotto

営業時間:10:00〜17:30定休日:日曜日、月曜日住所:〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2丁目8-23 鶴ヶ岡会館第3ビル電話番号:046-876-8281Instagramfacebookライ麦ハウス 公式

お店は逗子駅から歩いて20分程、披露山公園に向かう上り坂の入り口近くに位置しています。閑静な住宅街を歩いていると突如として現れます。

「Panya Cotto」さんは「食べログ 百名店」に2度も選出されています。バリエーションは、食パンから、惣菜系まで幅広いラインナップ。

土曜の15時頃で既に半分程の品揃えとなっていました。お目当ての商品がある方は、焼き上がりの時間を確認して訪問した方が良さそうです。

pain presso

JR逗子駅から徒歩5分という立地です。西口を出て左に真っ直ぐ行くのが最短です。

人気No.1はクロワッサン、No.2はバゲット、No.3はピスタチオクリームだそうです。奥の棚にもパンが並び、食パンだけで4種類もあります。

エコな取組みをされているお店で、パン容器を持参するとポイントがもらえます。

葉山町

ブレドール(HAYAMA STATION店)

Instagram @bledorehayamastation

神奈川県葉山町で、1995年に創業。地元客はもちろん、観光客にも人気のベーカリーです。

ブレドールでは、Bio(ビオ)認定やJAS認定を受けた際良質の材料などを使用した、おいしく安全で安心できるパンをお届けしています。

これまでの数々の受賞歴があり、その品質と味は折り紙付きです。人気は「エシレ角食パン」。自慢の逸品フランス産発酵エシレバターの香りとリッチな味わいのが特徴です。2014年日経PLUS1ランキング1位を獲得した食パンです。

営業時間:9:00~19:00 日曜営業定休日:水曜日(祝日の場合は営業、翌木曜日が休み)住所:〒240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄1583-17 ショッピングプラザ HAYAMA STATION 1F電話番号:046-876-8281Instagram ブレドールHAYAMA STATION店Instagram ブレドール葉山本店(改装中)お問い合わせはこちら

気になるパン屋さんは見つかりましたか?ぜひ、足を運んでみてくださいね!

