【鎌倉エリア】湘南在住ライターが厳選！ カフェまとめ 2023最新情…

湘南在住ライターが自信を持ってオススメする、鎌倉エリア(鎌倉市・逗子市)のカフェをまとめました。

鎌倉エリアは全国的な観光地なので、言わずと知れたカフェの激戦区。駅前の賑やかなエリアもいいですが、落ち着いて過ごしたい方には、七里ヶ浜、稲村ヶ崎、北鎌倉、鎌倉山などもオススメです。有名どころから、玄人好みの穴場まで厳選してお届けします!

鎌倉エリアでカフェを探す時は、ぜひこちらをご参考ください!

鎌倉市

Amalfi Caffé 本店

七里ヶ浜の134号線沿いのお店。富士山と江ノ島を眺めながらゆっくり時間をできます。Amalfi Caffeは、クオリティの高い美食と最高のひとときを提供する、アマルフィイ グループの一つ。

アマルフィイ カフェのおすすめは、ケーキメニューから好きなドルチェを選べる「ドルチェセット」。豊富なドリンクメニューから、ブレンドコーヒー、カプチーノ、ソイラテ、紅茶、ジュースなど好きな飲み物を選ぶことができます。アルコールは、ビール、モヒート、赤ワインなどがあり、110円を足してオーダー可能。

【鎌倉 グルメレポ】Amalfi Caffe アマルフィイ カフェ - 海を見ながらゆったりとくつろげる湘南のカフェ。おかわりできるコーヒーと選べるドルチェセット

AMALFI DOLCE アマルフィイ ドルチェ

アマルフィイ ドルチェは、イタリア菓子を中心とした洋菓子店です。イタリア アマルフィ海岸の街並みは、太陽の陽射しと青い海と空、山沿いに立ち並び海を臨む住宅街は、どことなく七里ガ浜の街並みに似ています。

アマルフィ海岸を代表するドルチェは、レモンケーキ。アマルフィドルチェでも生レモン風味の生地をホワイトチョコレートでコーティングした爽やかな「鎌倉リモーネ」がオススメ。

【鎌倉 グルメレポ】AMALFI DOLCE アマルフィイ ドルチェ - 湘南の波模様をあしらった、爽やかにレモン香る七里サブレやドルチェがいっぱい

てぬぐいカフェ一花屋

江ノ電長谷駅から徒歩5分の場所にあります。戸を開けて入ると、まず色とりどりのてぬぐいがズラリ。大きな沓脱石や、木製の下駄箱の上に楽し気に飾られている福助人形たちが出迎えてくれますよ。

一花屋さんのお食事やデザートや飲み物は、美味しいだけでなく健康への配慮がたっぷり。お食事は出汁や付け合わせのしらす以外は動物性不使用。野菜は、藤沢の無農薬野菜や鎌倉野菜を使用しています。

【鎌倉 グルメスポットレポ】てぬぐいカフェ一花屋 - 心身共に満たされる古民家カフェ

THE SUNRISE SHACK 稲村ヶ崎本店

湘南の海沿いを走る134号沿い、稲村ヶ崎の目と鼻の先にある、ハワイ生まれの素敵なカフェです。扱うのは、コロンビア中部の厳選された珈琲豆。豆はハンドピックで一つ一つ仕分けされており、カビ毒(欠点豆)のない完熟した実を使用しています。

コーヒーの他にも、抹茶や紅茶、ほうじ茶などをアップグレードしたドリンクや、レモネード、スムージーなどもありますよ。打ち寄せる波を眺めながら、身体に優しいコーヒーを片手にくつろぐと、自然とリラックスできます。

【鎌倉 グルメレポ】THE SUNRISE SHACK 稲村ヶ崎本店 - ハワイノースショア生まれ、身体が喜ぶアップグレードコーヒーと全席オーシャンビューのカフェ

ZAIMOKUZA SEASONS

国道134号沿いにある材木座テラスは、2016年7月にオープン。ロンドンで大ブレイクし、ザ・リッツなどロンドンの名だたる有名ホテルにコーヒー豆を卸している「COSTAコーヒー」を採用。

オススメは「バスクチーズケーキ」。濃厚なチーズと程よい甘さは、コーヒーによく合います。

【鎌倉 グルメ&宿泊レポ】ZAIMOKUZA SEASONS - 極上のロケーションに佇むCAFE&DININNG 全室シーフロントテラス付きの極上シンプルステイ

Inamura Cafe

稲村ヶ崎駅の線路沿いにある、Inamura Cafe。ピンクの空に江ノ島が描かれた看板が目印です。江ノ電稲村ヶ崎駅がすぐ近くなので、ときおり江ノ電がコトコトやってきます。電車好きの方やお子さんは、テラス席がお勧めですよ。

Inamura Cafeのパティシエは、日本の洋菓子界を牽引してきた米津松造さんの「米津風月堂」の血筋を受け継いておられる方です。

米津風月堂との繋がり、そして、その血を引いたシェフ、パティシエとしての腕に納得です。商品も、チーズケーキ、ロールケーキ、タルトなど、バリエーション豊か。稲村ヶ崎駅からすぐ、かなり美味しい穴場なので、ぜひ寄ってみて下さい。

【鎌倉 グルメレポ】Inamura Cafe - 日本に洋菓子を展開した「米津風月堂」の血を引く、シャイなパティシエのいる江ノ電稲村ヶ崎駅前の穴場カフェ

cafe-meshi PoocH(カフェ・メシ・プーチ)

北鎌倉駅から徒歩5分ほど、ナチュラルな植物に囲まれたカフェです。お店の入り口にはゼラニウムが咲き、ハーブの良い香りがします。プーチプレートと季節限定のドリンクがオススメです。

今回のプーチプレートは

豚肉のソテーオリーブソース白身魚のバター醤油ソース鎌倉野菜のトスサラダナスとズッキーニのラタトゥイユ野菜のフリット押し麦入りごはん

食事を注文した方は、お得な料金でケーキとドリンクをセットにすることができます。通常のドリンクセットは、コーヒー、紅茶、エスプレッソから選びます。彩りもよく、野菜もたっぷり。大満足のランチです。

季節限定のドリンクセット

大人のコーヒーフロート大人のラテフロートアセロラとグレープフルーツジュースシトラスソーダ濃厚マンゴージュース

どれも魅力的なラインアップです。

【鎌倉 グルメレポ】cafe-meshi PoocH(カフェ・メシ・プーチ) - カフェ飯イチオシ!大満足のランチプレートとワンちゃん里親募集

鎌倉さくら (Sakura)

北鎌倉駅から建長寺方面へ、10分ほど歩くとクリーム色をした洋館風の建物があります。国内外問わず観光客の多い北鎌倉で、ほっと一息くつろぎたい方におすすめです。おすすめは、自家製ビーフカレー 1,400円(税込)と自家製海老ときのこのチーズドリア 1,300円(税込)です。

食事を注文すると、サラダを200円で追加注文することができます。手の込んだお料理にドリンク付きでこのお値段、観光地ではなかなか無いコスパの高いお店です。

【鎌倉グルメレポ】鎌倉さくら (Sakura)- 鎌倉マダムの自家製ドリアと鎌倉野菜のサラダ。リピートしたい、飴色に炒めた玉ねぎたっぷりの絶品カレー

Le milieu 鎌倉山

鎌倉山の道沿いで、広く開放的なテラスもあるお店です。眼前には鎌倉山の豊かな自然が広がっています。のんびりと落ち着いた時間が過ごせますよ!

オススメは「アフタヌーンティーセット」。マカロン、マドレーヌ、ケーキ、クロワッサンのサンドイッチ、などボリューム満点のセットです。テラス席も開放感たっぷりでゆったりと過ごせますが、トンビにはご注意ください。

【鎌倉 グルメレポ】Le milieu 鎌倉山 - 自然の中でアフタヌーンティーを楽しむ

ギャラリー&カフェ伊左衛門

JR北鎌倉駅西口を出て、交差点を建長寺方面とは逆の右に曲がり、山ノ内の先に進んでいくと、台の住宅街に入ると、「ギャラリー&カフェ伊左衛門」があります。

毎週火・金曜日に店内でパンの販売がされています。カフェメニューでは、カレーがオススメです!

【鎌倉 グルメレポ】ギャラリー&カフェ伊左衛門 - 台地区を盛り上げるカフェ

House of Pottery

鎌倉山のロータリーを上がると、カーブのあたりに白い建物が並んでいます。一歩入るとお庭のハーブが香り、落ち着いた雰囲気の空間。

ランチメニューは、イギリスコンウォール地方の郷土料理コーニッシュパスティ、そして、キッシュ、サンドウィッチなどのメイン料理に、スープ、サラダ、紅茶またはコーヒーがついています。落ち着いた大人のカフェタイムを過ごしたいなら、ここがイチオシです!

【鎌倉 グルメレポ】House of Pottery - 大人のブリティッシュスタイル コンサバトリーで味わう、檸檬が滲み出るチーズケーキとナチュラル空間

IMOS cafestand(旧:KAFFEE BICYCLE)

2023年6月末に七里ガ浜の海沿いに移転、グランドオープンしました!

コーヒーと焼きいものスイーツが名物のテイクアウト店です。オススメは「焼き芋カップ」。焼きいも用のサツマイモは、茨城県産のシルクスイートという品種を、直接生産者から仕入れています。

【移転 リニューアル:鎌倉 グルメレポ】IMOS cafestand(旧:KAFFEE BICYCLE)」-焼きいもを使ったスイーツとこだわりのコーヒーが人気のテイクアウト・スタンド

Fかまくらカフェ

大船仲通り商店街の一角にあるカフェ。通りはまるで市場のような活気があり、立ち飲みなどの飲食店も多いので、昼夜問わず多くの人で賑わっています。

プレミアムジェラートは、栗ミルク、豆乳黒ごま、山ぶどうなど、和風のラインアップです。豆乳黒ごまジェラートは卵と牛乳不使用なので、ヴィーガンの方も食べられます。

身体にうれしい和スイーツをゆっくりと味わうことのできる「Fかまくらカフェ」で、ほっと一息ついてみませんか?

【鎌倉 グルメレポ】Fかまくらカフェ - 大船仲通り商店街で味わう、低カロリーで超ヘルシーな和スイーツ

喫茶ミンカ(きっさみんか)

北鎌倉の円覚寺と建長寺をつなぐ街道から一歩路地に入ると、木々に囲まれた喫茶ミンカがあります。

メニューはまるで古書のようで、メニューのひとつひとつが小説の章のよう。フライパンで丁寧に作る、昔ながらの喫茶店の「ナポリタン」がオススメ。

心静かに過ごしたい方にだけ、おすすめしたい古民家カフェです。

【鎌倉 グルメレポ】喫茶ミンカ(きっさみんか)- 北鎌倉の路地に佇む、本物の古民家カフェ

SONG BE CAFE(ソンベカフェ)

鎌倉駅西口から3分、線路沿いにあるソンべカフェ。地球と人にやさしいカフェの、素朴でおいしいアジアの家庭料理を提供しています。

タイ風焼きそばの「パッタイ」、鶏と野菜のココナツのミルクスープのヌードルの「トムカーガイ」などもオススメ。

【鎌倉 グルメレポ】SONG BE CAFE(ソンベカフェ) - 地球に優しい活動と、人と人を繋ぐ居心地のいい本格アジアンカフェ

逗子市

なぎさ橋珈琲 逗子店

逗子海岸の渚橋のたもと近くにある「なぎさ橋珈琲 逗子店」さんは、見事なサンセットや江の島、富士山が臨めるお店です。店舗の老朽化に伴い全面改装を行うため一時休業し、2023年4月17日にリニューアルオープンしました。

店内は、木目調の落ち着きのあるインテリアでまとめられレトロな雰囲気を残しつつも、まるで海外旅行にでも来ているかのような、洗練されたリゾート感が溢れています。

リニューアル前から好評だったワンちゃん同伴OKのテラス席は、89席とさらに充実させたそうです。

オススメしたいのが、彩り豊かなフルーツをふんだんに使った「トロピカルフレンチトースト」。

新メニューを開発した担当の方にお話しをうかがったところ、このフレンチトースト、実は卵黄不使用!地元で人気の「スズキヤ」さんのホテルブレッドを使用し、卵黄を使っていない独自配合の液にじっくりと漬け込むことで、外側はカリッと香ばしく、中はふっくらとした仕上がっています。

【逗子 グルメレポ】なぎさ橋珈琲 逗子店 - 地元で長年愛される人気店リニューアル!湘南屈指のロケーションで至福の『トロピカルフレンチトースト』を

Café La Chatte Ronronne (カフェ ラ・シャット・ロンロン)

JR逗子駅または京浜急行 逗子・葉山駅から歩いて2〜3分の住宅街にあります。

店内には、可愛らしい絵本や絵葉書が飾られています。まるで、絵本の中に飛び込んだかのような可愛らしさ。

「水出しアイスコーヒー」は、8時間かけて抽出しているそう。クセが無く、コクのある味わいで、スッキリといただけます。

ケーキの「フォレノワール」は、アルザス地方代表的なチョコレートケーキを表現しているそうです。チョコを練り込んだスポンジは、甘さ控えめ。

生クリームとチョコレートのスポンジを一緒に食べることで、口の中に優しい甘さが広がります。休日の午後のひとときに、のんびり優雅な時間を過ごすことができますよ。

【逗子 グルメレポ】Café La Chatte Ronronne (カフェ ラ・シャット・ロンロン) - 絵本の中に迷い込んだかのような可愛らしいお店でカフェタイム

気になるカフェは見つかりましたか?ぜひ、足を運んでみてくださいね!

