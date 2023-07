アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也が、9日に放送される日本テレビ系バラエティ特番『うわっ!ダマされた大賞インターナショナル』(19:58~)に登場する。

プライベートも含めて人生初の海外という大橋は、カンボジアのとある村へ。東南アジア最大級という巨大湖のほとりにある、ドッキリの文化などまるでない穏やかな土地で、村人たちが力を合わせ、まだ疑うことを知らない大橋にドッキリを仕掛ける。

しかし、ダマすほうはドッキリ素人、ダマされるほうは初海外という状況で、予想だにしないミラクルが続発する

今回、絶景をリポートするロケで来たと思っている大橋。初海外のため撮影開始からハイテンションで、行く先々で村人手作りのプチドッキリに襲われるも、「歓迎してくれてめっちゃうれしい!」と逆に大喜びする。

しかし、そんな大橋でさえビビりまくる事件が勃発。とあることがきっかけで、村の村長が突然大激怒し、慌てて謝罪する大橋を待ち受けるのは、現地の人でも「キツい」というあるモノだった。大橋はピンチを乗り切れるのか。

さらに、偽ロケでボートに乗り夜の巨大湖へ出る大橋。一見何の変哲もない湖だが、水の中には危険な毒ヘビが…!? 決して水の中に落ちてはいけない、落ちたくもないが、大橋に新たな危険が迫りくる。カンボジアの湖に、人気アイドルの絶叫が響き渡る。

ほかにも、「レジェンド中岡&小峠ドッキリ修行 in 中国」「女芸人温泉同好会 寝起きドッキリ in マレーシア」「100人隊ロケ in インド 人口14億の国でボリウッド流 超大型ドッキリ」などが放送される。