アイドルグループ・嵐の櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』が、きょう1日(15:00～)に千葉・幕張メッセから8時間にわたって生放送される。
10周年を迎える今年のテーマは「あなたを変えた音」。総合司会の櫻井とともに、MCとして羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサーが参加。ネクストゲート進行を、市來玲奈アナウンサーが担当する。
タイムテーブルの完全版は、以下の通り。
■15時台
・AARON
・NiziU
・乃木坂46
・星街すいせい
・由薫
●歌って踊るSing-Alongメドレー
AKB48、ジャニーズWEST、BE:FIRST
●90年代ソング
久宝留理子、T-BOLAN、平松愛理
■16時台
・櫻坂46
・THE RAMPAGE
・NEWS
■17時台
・IVE
・KAT-TUN
・三代目J SOUL BROTHERS
・ジャニーズWEST
・BiTE A SHOCK
●アイドルソングメドレー
AKB48、浅香唯、菊池桃子、櫻坂46、西田ひかる、日向坂46、松本伊代
■18時台
・＆TEAM
・King ＆ Prince
・マカロニえんぴつ
●あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー
AI、バブルガム・ブラザーズ、hitomi、松平健、Mrs. GREEN APPLE
●ジブリ企画
瀧本美織
●80年代ソング
海援隊、ZIGGY、渡辺美里
■19時台
・XY feat.YOSHIKI
・Kis-My-Ft2
・TOMORROW X TOGETHER
・NewJeans
・日向坂46
・LE SSERAFIM
●ブルーノ・マーズ×櫻井翔 対談
●日テレ開局70年シャッフルメドレー part1
・亀梨和也（KAT-TUN）、高木雄也（Hey! Say! JUMP）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、中間淳太（ジャニーズWEST）、桐山照史（ジャニーズWEST）
・中島裕翔（Hey! Say! JUMP）、横尾渉（Kis-My-Ft2）、中島健人（Sexy Zone）、ジェシー（SixTONES）、西畑大吾（なにわ男子）
・大倉忠義（関ジャニ∞）、小瀧望（ジャニーズWEST）
・横山裕（関ジャニ∞）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、北山宏光（Kis-My-Ft2）、森本慎太郎（SixTONES）
・増田貴久（NEWS）、薮宏太（Hey! Say! JUMP）、京本大我（SixTONES）
・中丸雄一（KAT-TUN）、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千賀健永（Kis-My-Ft2）、藤井流星（ジャニーズWEST）、松村北斗（SixTONES）、道枝駿佑（なにわ男子）
■20時台
・IVE
・UVERworld
・Kep1er
・SixTONES
・Snow Man
・Sexy Zone
・なにわ男子
・Mrs. GREEN APPLE
●アニメソングメドレー part1
高橋洋子、Da-iCE、松本梨香
■21時台
・SEKAI NO OWARI
●日テレ開局70年シャッフルメドレー part2
・村上信五（関ジャニ∞）、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松島聡（Sexy Zone）、濱田崇裕（ジャニーズWEST）、高橋海人（King ＆ Prince）、藤原丈一郎（なにわ男子）
・加藤シゲアキ（NEWS）、安田章大（関ジャニ∞）、上田竜也（KAT-TUN）、佐藤勝利（Sexy Zone）、重岡大毅（ジャニーズWEST）、高橋恭平（なにわ男子）
・小山慶一郎（NEWS）、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）、高地優吾（SixTONES）、長尾謙杜（なにわ男子）
・丸山隆平（関ジャニ∞）、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、永瀬廉（King ＆ Prince）、田中樹（SixTONES）、大西流星（なにわ男子）
・山田涼介（Hey! Say! JUMP）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、菊池風磨（Sexy Zone）、神山智洋（ジャニーズWEST）、大橋和也（なにわ男子）
●アニメソングメドレー part2
Aimer、Hey! Say! JUMP×Sexy Zone
●超豪華アーティストのスペシャルコラボ
奥田民生×はっとり(マカロニえんぴつ)、LE SSERAFIM×本田真凜、ヒロミ×Snow Man
●番組対抗！生ライブ企画
行列バンド(井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん)
ヒルナンデス!バンド(南原清隆、横山裕(関ジャニ∞)、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモアナウンサー)
●歌おう！私を変えた曲コーナー
葵わかな、大橋和也(なにわ男子)、藤原紀香×齊藤京子、松下洸平
■22時台
・Aimer
・関ジャニ∞
・Hey! Say! JUMP
・YOSHIKI
※時間帯ごとアーティスト名を五十音順に掲載(メドレー名を除く)
※放送時間は変更の可能性があり