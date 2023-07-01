アイドルグループ・嵐の櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』が、きょう1日(15:00～)に千葉・幕張メッセから8時間にわたって生放送される。

10周年を迎える今年のテーマは「あなたを変えた音」。総合司会の櫻井とともに、MCとして羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサーが参加。ネクストゲート進行を、市來玲奈アナウンサーが担当する。

タイムテーブルの完全版は、以下の通り。

■15時台

・AARON

・NiziU

・乃木坂46

・星街すいせい

・由薫

●歌って踊るSing-Alongメドレー

AKB48、ジャニーズWEST、BE:FIRST

●90年代ソング

久宝留理子、T-BOLAN、平松愛理

■16時台

・櫻坂46

・THE RAMPAGE

・NEWS

■17時台

・IVE

・KAT-TUN

・三代目J SOUL BROTHERS

・ジャニーズWEST

・BiTE A SHOCK

●アイドルソングメドレー

AKB48、浅香唯、菊池桃子、櫻坂46、西田ひかる、日向坂46、松本伊代

■18時台

・＆TEAM

・King ＆ Prince

・マカロニえんぴつ

●あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー

AI、バブルガム・ブラザーズ、hitomi、松平健、Mrs. GREEN APPLE

●ジブリ企画

瀧本美織

●80年代ソング

海援隊、ZIGGY、渡辺美里

■19時台

・XY feat.YOSHIKI

・Kis-My-Ft2

・TOMORROW X TOGETHER

・NewJeans

・日向坂46

・LE SSERAFIM

●ブルーノ・マーズ×櫻井翔 対談

●日テレ開局70年シャッフルメドレー part1

・亀梨和也（KAT-TUN）、高木雄也（Hey! Say! JUMP）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、中間淳太（ジャニーズWEST）、桐山照史（ジャニーズWEST）

・中島裕翔（Hey! Say! JUMP）、横尾渉（Kis-My-Ft2）、中島健人（Sexy Zone）、ジェシー（SixTONES）、西畑大吾（なにわ男子）

・大倉忠義（関ジャニ∞）、小瀧望（ジャニーズWEST）

・横山裕（関ジャニ∞）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、北山宏光（Kis-My-Ft2）、森本慎太郎（SixTONES）

・増田貴久（NEWS）、薮宏太（Hey! Say! JUMP）、京本大我（SixTONES）

・中丸雄一（KAT-TUN）、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千賀健永（Kis-My-Ft2）、藤井流星（ジャニーズWEST）、松村北斗（SixTONES）、道枝駿佑（なにわ男子）

■20時台

・IVE

・UVERworld

・Kep1er

・SixTONES

・Snow Man

・Sexy Zone

・なにわ男子

・Mrs. GREEN APPLE

●アニメソングメドレー part1

高橋洋子、Da-iCE、松本梨香



■21時台

・SEKAI NO OWARI

●日テレ開局70年シャッフルメドレー part2

・村上信五（関ジャニ∞）、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松島聡（Sexy Zone）、濱田崇裕（ジャニーズWEST）、高橋海人（King ＆ Prince）、藤原丈一郎（なにわ男子）

・加藤シゲアキ（NEWS）、安田章大（関ジャニ∞）、上田竜也（KAT-TUN）、佐藤勝利（Sexy Zone）、重岡大毅（ジャニーズWEST）、高橋恭平（なにわ男子）

・小山慶一郎（NEWS）、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）、高地優吾（SixTONES）、長尾謙杜（なにわ男子）

・丸山隆平（関ジャニ∞）、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、永瀬廉（King ＆ Prince）、田中樹（SixTONES）、大西流星（なにわ男子）

・山田涼介（Hey! Say! JUMP）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、菊池風磨（Sexy Zone）、神山智洋（ジャニーズWEST）、大橋和也（なにわ男子）

●アニメソングメドレー part2

Aimer、Hey! Say! JUMP×Sexy Zone

●超豪華アーティストのスペシャルコラボ

奥田民生×はっとり(マカロニえんぴつ)、LE SSERAFIM×本田真凜、ヒロミ×Snow Man

●番組対抗！生ライブ企画

行列バンド(井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん)

ヒルナンデス!バンド(南原清隆、横山裕(関ジャニ∞)、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモアナウンサー)

●歌おう！私を変えた曲コーナー

葵わかな、大橋和也(なにわ男子)、藤原紀香×齊藤京子、松下洸平

■22時台

・Aimer

・関ジャニ∞

・Hey! Say! JUMP

・YOSHIKI

※時間帯ごとアーティスト名を五十音順に掲載(メドレー名を除く)

※放送時間は変更の可能性があり