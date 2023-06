アイドルグループ・嵐の櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』が、きょう1日(15:00~)に千葉・幕張メッセから8時間にわたって生放送される。

10周年を迎える今年のテーマは「あなたを変えた音」。総合司会の櫻井とともに、MCとして羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサーが参加。ネクストゲート進行を、市來玲奈アナウンサーが担当する。

タイムテーブルの完全版は、以下の通り。

■15時台

・AARON

・NiziU

・乃木坂46

・星街すいせい

・由薫

●歌って踊るSing-Alongメドレー

AKB48、ジャニーズWEST、BE:FIRST

●90年代ソング

久宝留理子、T-BOLAN、平松愛理

■16時台

・櫻坂46

・THE RAMPAGE

・NEWS

■17時台

・IVE

・KAT-TUN

・三代目J SOUL BROTHERS

・ジャニーズWEST

・BiTE A SHOCK

●アイドルソングメドレー

AKB48、浅香唯、菊池桃子、櫻坂46、西田ひかる、日向坂46、松本伊代

■18時台

・&TEAM

・King & Prince

・マカロニえんぴつ

●あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー

AI、バブルガム・ブラザーズ、hitomi、松平健、Mrs. GREEN APPLE

●ジブリ企画

瀧本美織

●80年代ソング

海援隊、ZIGGY、渡辺美里

■19時台

・XY feat.YOSHIKI

・Kis-My-Ft2

・TOMORROW X TOGETHER

・NewJeans

・日向坂46

・LE SSERAFIM

●ブルーノ・マーズ×櫻井翔 対談

●日テレ開局70年シャッフルメドレー part1

・亀梨和也(KAT-TUN)、高木雄也(Hey! Say! JUMP)、玉森裕太(Kis-My-Ft2)、中間淳太(ジャニーズWEST)、桐山照史(ジャニーズWEST)

・中島裕翔(Hey! Say! JUMP)、横尾渉(Kis-My-Ft2)、中島健人(Sexy Zone)、ジェシー(SixTONES)、西畑大吾(なにわ男子)

・大倉忠義(関ジャニ∞)、小瀧望(ジャニーズWEST)

・横山裕(関ジャニ∞)、八乙女光(Hey! Say! JUMP)、北山宏光(Kis-My-Ft2)、森本慎太郎(SixTONES)

・増田貴久(NEWS)、薮宏太(Hey! Say! JUMP)、京本大我(SixTONES)

・中丸雄一(KAT-TUN)、伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)、千賀健永(Kis-My-Ft2)、藤井流星(ジャニーズWEST)、松村北斗(SixTONES)、道枝駿佑(なにわ男子)

■20時台

・IVE

・UVERworld

・Kep1er

・SixTONES

・Snow Man

・Sexy Zone

・なにわ男子

・Mrs. GREEN APPLE

●アニメソングメドレー part1

高橋洋子、Da-iCE、松本梨香



■21時台

・SEKAI NO OWARI

●日テレ開局70年シャッフルメドレー part2

・村上信五(関ジャニ∞)、二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)、松島聡(Sexy Zone)、濱田崇裕(ジャニーズWEST)、高橋海人(King & Prince)、藤原丈一郎(なにわ男子)

・加藤シゲアキ(NEWS)、安田章大(関ジャニ∞)、上田竜也(KAT-TUN)、佐藤勝利(Sexy Zone)、重岡大毅(ジャニーズWEST)、高橋恭平(なにわ男子)

・小山慶一郎(NEWS)、有岡大貴(Hey! Say! JUMP)、藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)、高地優吾(SixTONES)、長尾謙杜(なにわ男子)

・丸山隆平(関ジャニ∞)、宮田俊哉(Kis-My-Ft2)、永瀬廉(King & Prince)、田中樹(SixTONES)、大西流星(なにわ男子)

・山田涼介(Hey! Say! JUMP)、知念侑李(Hey! Say! JUMP)、菊池風磨(Sexy Zone)、神山智洋(ジャニーズWEST)、大橋和也(なにわ男子)

●アニメソングメドレー part2

Aimer、Hey! Say! JUMP×Sexy Zone

●超豪華アーティストのスペシャルコラボ

奥田民生×はっとり(マカロニえんぴつ)、LE SSERAFIM×本田真凜、ヒロミ×Snow Man

●番組対抗!生ライブ企画

行列バンド(井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん)

ヒルナンデス!バンド(南原清隆、横山裕(関ジャニ∞)、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモアナウンサー)

●歌おう!私を変えた曲コーナー

葵わかな、大橋和也(なにわ男子)、藤原紀香×齊藤京子、松下洸平

■22時台

・Aimer

・関ジャニ∞

・Hey! Say! JUMP

・YOSHIKI

※時間帯ごとアーティスト名を五十音順に掲載(メドレー名を除く)

※放送時間は変更の可能性があり