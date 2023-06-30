日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』(7月1日15:00～)の特別企画「日テレ開局70年名曲シャッフルメドレー」のラインナップが発表された。

これは、日テレのドラマ・バラエティ・スポーツを彩ってきた名曲を『THE MUSIC DAY』恒例のシャッフルメドレーで披露するもの。ジャニーズメンバーがグループの垣根を越えてスペシャルパフォーマンスで、今回は、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King ＆ Prince、SixTONES、なにわ男子の10組52人が出演する。

ラインナップは、以下の通り。

■Part1

・ドラマ『ごくせん』主題歌：D-51「NO MORE CRY」

亀梨和也（KAT-TUN）、高木雄也（Hey! Say! JUMP）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、中間淳太（ジャニーズWEST）、桐山照史（ジャニーズWEST）

・ドラマ『西遊記』OPテーマ：ゴダイゴ「モンキー・マジック」

中島裕翔（Hey! Say! JUMP）、横尾渉（Kis-My-Ft2）、中島健人（Sexy Zone）、ジェシー（SixTONES）、西畑大吾（なにわ男子）

・ドラマ『野ブタ。をプロデュース』主題歌：修二と彰「青春アミーゴ」

大倉忠義（関ジャニ∞）、小瀧望（ジャニーズWEST）

・ドラマ『今日から俺は!!』主題歌：嶋大輔「男の勲章」

横山裕（関ジャニ∞）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、北山宏光（Kis-My-Ft2）、森本慎太郎（SixTONES）

・ドラマ『家なき子』主題歌：中島みゆき「空と君のあいだに」

増田貴久（NEWS）、薮宏太（Hey! Say! JUMP）、京本大我（SixTONES）

・ドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』主題歌：KinKi Kids「愛されるより 愛したい」

中丸雄一（KAT-TUN）、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千賀健永（Kis-My-Ft2）、藤井流星（ジャニーズWEST）、松村北斗（SixTONES）、道枝駿佑（なにわ男子）

■Part2

・『THE 夜もヒッパレ』で名前を公募しグループ名が決定：SPEED「Body ＆ Soul」

村上信五（関ジャニ∞）、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松島聡（Sexy Zone）、濱田崇裕（ジャニーズWEST）、高橋海人（King ＆ Prince）、藤原丈一郎（なにわ男子）

・『進め!電波少年』で人気に火がつき歌手デビュー：猿岩石「白い雲のように」

加藤シゲアキ（NEWS）、安田章大（関ジャニ∞）、上田竜也（KAT-TUN）、佐藤勝利（Sexy Zone）、重岡大毅（ジャニーズWEST）、高橋恭平（なにわ男子）

・長寿番組『はじめておつかい』主題歌：B.B.クイーンズ「ドレミファだいじょーぶ」

小山慶一郎（NEWS）、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）、高地優吾（SixTONES）、長尾謙杜（なにわ男子）

・『ウリナリ!!』から誕生した大人気ユニット：ブラックビスケッツ「Timing～タイミング～」

丸山隆平（関ジャニ∞）、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、永瀬廉（King ＆ Prince）、田中樹（SixTONES）、大西流星（なにわ男子）

・ドラマ『怪物くん』主題歌：嵐「Monster」

山田涼介（Hey! Say! JUMP）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、菊池風磨（Sexy Zone）、神山智洋（ジャニーズWEST）、大橋和也（なにわ男子）