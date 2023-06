“楽器を持たないパンクバンド”BiSHが、29日に東京ドームにて行ったワンマンライブ「Bye-Bye Show for Never at TOKYO DOME」をもって、グループを解散した。

BiSH

2016年1月19日、恵比寿リキッドルームにて開催したBiSH Eden of Sorrow Tourファイナル「IDOL is SHiT」公演にて、エイベックスからのメジャーデビュー発表ともに、東京ドームでのワンマンライブ開催を目標として宣言。それから2718日後に、宣言通りに目標を叶え、解散することとなった。

メンバーの今後の活動も発表された。いずれも詳細は後日発表される。

■セントチヒロ・チッチ

CENT ファーストアルバムリリース決定

■アイナ・ジ・エンド

歌とダンスを中心に活動。10月13日初主演、岩井俊二監督音楽映画『キリエのうた』全国公開

■モモコグミカンパニー

ワタナベエンターテインメントに移籍。執筆活動やメディア出演を中心に文化人として活動

■ハシヤスメ・アツコ

ホリプロに移籍。バラエティ番組を中心に活動

■リンリン

独立し、アートを軸に活動

■アユニ・D

個人事務所を設立して活動

Photo by shotobayashi kenta Photo by cazrowAoki Photo by Keiichiro Natsume Photo by Yukihide'JON...'Takimoto