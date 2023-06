7月6日に放送される日本テレビのバラエティ番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON3』(毎週木曜24:59~)では、「たまごっち」の最高責任者を務めたバンダイ取締役(非常勤)の桃井信彦氏が登場する。

1996年の発売から2年半で約4,000万個以上を売り上げ、流行語大賞も獲得するなど、社会現象を巻き起こした「たまごっち」。初代から絶対に変えていない3つのポイントや、店に2,000人の行列ができたなど、当時の熱狂ぶりが分かるエピソードが登場する。

さらに、その大ブームの中で起きたまさかの大事件、2004年に再ブレイクを果たしたきっかけや「世の中にブームを作るコツ」を桃井氏が明かす。

番組では芸能人で世界初めて、FANTASTICSが「たまごっち」のデザインを考案することに。8月から上演のライブステージ「BACK TO THE MEMORIES PART3」のコラボグッズとして実際に販売されると聞き、意気込むメンバーたち。シリーズ史上、一番静かで真剣なムードがスタジオに流れる。「かわいい!」と桃井氏やメンバーが絶賛するデザインが続々登場する。

スタジオライブ「Back to リクエスト」では、FANTASTICSが毎週80~90年代の懐かしの名曲カバーを披露。今回は、安室奈美恵の「Chace to the Chance」をカバーする。