オーディオストリーミングサービスのSpotifyは29日、1976年から2019年までの44年分のプレイリストのほか、今年上半期に再生された楽曲のランキングをリリース年代別で発表した。

1976年から2019年までの44年分のプレイリストを公開

その年の音楽シーンを象徴する名曲をまとめたプレイリストシリーズ「スローバックTHURSDAY」。全100曲で構成される各プレイリストには、当時の世相や流行、楽曲、アーティストにまつわるエピソードなどをFM COCOLOのDJ・野村雅夫氏が解説する音声コンテンツも収録。また、各年のプレイリストのカバーには、その年を代表するアーティストが登場している。

そのほか、2023年上半期に最も再生された楽曲のランキングも、リリース年代別で発表(集計期間:2023年1月1日~6月28日)。70年代リリースのトップ10では、荒井由美の楽曲が、90年代はスピッツが多くランクイン。2010年代のランキングでは、Mrs. GREEN APPLE「点描の唄 feat.井上苑子」が1位となり、Official髭男dism「115万キロのフィルム」、Mrs. GREEN APPLE「青と夏」がこれに続く結果となった。

■FM COCOLO DJ 野村雅夫氏

毎朝のモーニングショーFM COCOLO『CIAO 765』では、時代やジャンルをミックスしてかけることが多いのですが、Spotifyと組んでそれぞれの年を毎週丁寧に振り返り、音楽の流行と世相をリンクさせることで、僕自身も知識と記憶を体系的に整理できました。約半世紀の日本を自在に行き来できるタイムマシン、ここに完成です。再生ボタンを押せば、懐かしくなったり、新鮮に感じたりすることでしょう。僕の解説にうなずいたりツッコんだりしながら、そして、音楽に耳を澄ませたり体を揺らせたりしながら、一緒に楽しみましょう。

■スポティファイジャパン音楽事業部門統括 大西響太氏

Spotifyは2016年秋に日本でのサービス開始以降、国境や時代、言語を超えて、これまでにない方法でアーティストとリスナーが出会い、つながりを深められるように取り組んでいまいりました。かつて青春時代によく聴いていた名曲との再会や、若いリスナーにとっては、「こんなかっこいい曲があったんだ」という新たな発見をそれぞれ思い思いに楽しんでいただけたら何よりです。

■今年上半期に最も再生された70年代の楽曲

1.やさしさに包まれたなら / 荒井由実

2.ルージュの伝言 / 荒井由実

3.ひこうき雲 / 荒井由実

4.銀河鉄道999 / ゴダイゴ

5.September / アース・ウィンド・アンド・ファイアー

6.卒業写真 / 荒井由実

7.勝手にシンドバッド / サザンオールスターズ

8.中央フリーウェイ / 荒井由実

9.いとしのエリー / サザンオールスターズ

10.Don't Stop Me Now - Remastered 2011 / Queen

■今年上半期に最も再生された80年代の楽曲

1.浪漫飛行 / 米米CLUB

2.悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE) / 桑田佳祐

3.フレンズ / レベッカ

4.Get Wild / TM NETWORK

5.I LOVE YOU / 尾崎豊

6.君がいるだけで / 米米CLUB

7.未来予想図Ⅱ / DREAMS COME TRUE

8.DIAMONDS(ダイアモンド) / PRINCESS PRINCESS

9.B・BLUE / BOØWY

10.M / PRINCESS PRINCESS

■今年上半期に最も再生された90年代の楽曲

1.First Love / 宇多田ヒカル

2.チェリー / スピッツ

3.丸ノ内サディスティック / 椎名林檎

4.ロビンソン / スピッツ

5.空も飛べるはず / スピッツ

6.サウダージ / ポルノグラフィティ

7.真夏の果実 / サザンオールスターズ

8.楓 / スピッツ

9.Tomorrow never knows / Mr.Children

10.花火 / aiko

■今年上半期に最も再生された2000年代の楽曲

1.小さな恋のうた / MONGOL800

2.愛をこめて花束を / Superfly

3.HANABI / Mr.Children

4.天体観測 / BUMP OF CHICKEN

5.全力少年 / スキマスイッチ

6.大阪LOVER / DREAMS COME TRUE

7.奏(かなで) / スキマスイッチ

8.キセキ / GReeeeN

9.何度でも / DREAMS COME TRUE

10.愛唄 / GReeeeN

■今年上半期に最も再生された2010年代の楽曲

1.点描の唄 feat.井上苑子 / Mrs. GREEN APPLE

2.115万キロのフィルム / Official髭男dism

3.青と夏 / Mrs. GREEN APPLE

4.夜に駆ける / YOASOBI

5.HAPPY BIRTHDAY / back number

6.Pretender / Official髭男dism

7.ただ君に晴れ / ヨルシカ

8.いつか / Saucy Dog

9.花束 / back number

10.I LOVE... / Official髭男dism