第2期の制作が決定し、ますます盛り上がりを見せるTVアニメ『【推しの子】』の各キャラクターが歌唱する挿入歌を収録したキャラクターソングより、TVアニメ『【推しの子】』キャラクターソングCD Vol.2に収録される楽曲が公開された。

キャラクターソングCD Vol.2には、ルビー(cv. 伊駒ゆりえ)、有馬かな(cv. 潘めぐみ)、MEMちょ(cv. 大久保瑠美)が歌う「STAR☆T☆RAIN -New Arrange Ver.-」「サインはB -New Arrange Ver.-」「HEART's♡KISS -New Arrange Ver.-」に、各instrumentalを含む全6曲を収録。あわせて試聴動画が公開された。

●TVアニメ『【推しの子】』キャラクターソングCD Vol.2 試聴映像

さらに、TVアニメ『【推しの子】』キャラクターソングCD Vol.2.5が、7月5日(水)にデジタルリリースされることが決定。Vol.2に収録される「STAR☆T☆RAIN」「サインはB」「HEART's♡KISS」の各Solo Ver.が収録されるので、こちらも注目しておきたい。

TVアニメ『【推しの子】』キャラクターソングCD Vol.1〜Vol.3は、2023年7月5日(水)の発売予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

