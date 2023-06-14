朝霧カフカ・春河35原作によるTVアニメ「『文豪ストレイドッグス』第5シーズン」の番宣CMが公開された。

7月12日よりTOKYO MX、WOWOWほかで順次放送・配信される「『文豪ストレイドッグス』第5シーズン」。公開された映像には中島敦が絶望の淵でも見せる覚悟と、「負ければ世界は破滅、僕の行動ですべてが決まる」というセリフが収められた。

6月28日に発売されるBlu-rayとDVD20巻のジャケット、展開写真、ブックレットの詳細も公開に。キャラクターデザイン・総作画監督を務めた新井伸浩が猟犬部隊5人を描き下ろした特製デジパック仕様で、ブックレットには敦役の上村祐翔、音響監督・若林和弘のインタビューが収録された。

また「文豪ストレイドッグス」シリーズ初の描き下ろしフェアを、7月12日23時30分からbones storeで開催。新井描き下ろしのイラストを使用した新規グッズや、購入特典も用意されている。

TVアニメ「『文豪ストレイドッグス』第5シーズン」

放送情報

WOWOW：2023年7月19日（水）より毎週水曜日24:00～

TOKYO MX：2023年7月12日（水）より毎週水曜日23:00～

サンテレビ：2023年7月12日（水）より毎週水曜日24:00～

テレビ愛知：2023年7月12日（水）より毎週水曜25:30～

BS11：2023年7月13日（木）より毎週木曜日23:00～

KBS京都：2023年7月13日（木）より毎週木曜日24:00～

配信情報

dアニメストア：2023年7月12日（水）より毎週水曜日23:00～

スタッフ

原作：朝霧カフカ

漫画：春河35（「ヤングエース」連載）

監督：五十嵐卓哉

シリーズ構成・脚本：榎戸洋司

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

プロップデザイン：片貝文洋

美術監督：近藤由美子

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：神林剛

3DCG監督：安東容太、小栗裕樹

編集：西山茂

音楽：岩崎琢

音楽制作：ランティス

音響監督：若林和弘

音響効果：倉橋静男(サウンドボックス)、西佐知子(サウンドボックス)

音響制作：グロービジョン

アニメーション制作：ボンズ

製作：文豪ストレイドッグス製作委員会

キャスト

中島敦：上村祐翔

太宰治：宮野真守

国木田独歩：細谷佳正

江戸川乱歩：神谷浩史

谷崎潤一郎：豊永利行

宮沢賢治：花倉桔道

与謝野晶子：嶋村侑

泉鏡花：諸星すみれ

福沢諭吉：小山力也

芥川龍之介：小野賢章

中原中也：：谷山紀章

条野採菊：梶裕貴

末広鉄腸：阿座上洋平

立原道造：林勇

大倉燁子：小市眞琴

福地桜痴：大塚明夫

フョードル・D：石田彰

ニコライ・G：子安武人

シグマ：千葉翔也

(c)朝霧カフカ・春河35/KADOKAWA/文豪ストレイドッグス製作委員会