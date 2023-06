2023年11月発送予定「Figuarts Zero chouette エターナルセーラームーン -Darkness calls to light, and light, summons darkness-」(9,900円/税込)

Figuarts Zero chouetteより、劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』に登場する「エターナルセーラームーン」が登場。「Figuarts Zero chouette エターナルセーラームーン -Darkness calls to light, and light, summons darkness-」(9,900円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「Figuarts Zero chouette エターナルセーラームーン -Darkness calls to light, and light, summons darkness-」は、柔らかく繊細な造形、光沢やきらめき、透明感を表現したクリア素材やメッキなどの彩色を施し、エターナルセーラームーンが纏う、儚さと共にある勇敢さを表現。サイズは全高約240mm。

(C)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会