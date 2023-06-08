石黒正数原作によるTVアニメ「天国大魔境」のオンエアに合わせ、公式Twitterアカウント（@tdm_anime）にてスペースで生配信されている実況オーディオコメンタリーの、第13話までの出演者情報が発表された。

6月10日配信の第11話の実況オーディオコメンタリーには、オープニングテーマ「innocent arrogance」を担当したBiSHのセントチヒロ・チッチとハシヤスメ・アツコ、6月17日配信の第12話の実況オーディオコメンタリーには、撮影監督・脇顯太朗と撮影監督補佐・田中直子が登場。また6月24日配信の第13話の実況オーディオコメンタリーでは、MCに吉田尚記を迎え、石黒と森大貴監督が出演してトークを繰り広げる。なお各話のコメンタリーは、配信翌日の日曜23時59分までアーカイブ配信される。併せて第11話「テストを始めます」の追加場面カットが到着した。

TVアニメ「天国大魔境」

放送情報

TOKYO MX：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～

RKB毎日放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:00～

テレビ愛知：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:25～

北海道テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:35～ ※初回のみ26:00～

MBS：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:38～

BS11：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～

AT-X：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～ ※リピート放送あり、毎週水曜日11:00～、毎週金曜日17:00～

RKK熊本放送：2023年4月14日（金）より毎週金曜日26:23～

配信情報

ディズニープラスにて世界見放題独占配信

スタッフ

原作：石黒正数 『天国大魔境』（月刊アフタヌーン／講談社 連載）

監督：森大貴

シリーズ構成：深見真

キャラクターデザイン：うつした（南方研究所）

ヒルコデザイン：古川良太

プロップデザイン：富坂真帆、澤田譲治

銃器デザイン：高田晃

メカデザイン：常木志伸

色彩設計：広瀬いづみ

美術監督：金子雄司

美術設定：ブリュネ・スタニスラス / 伊井蔵、上田瑞香、平澤晃弘、高橋武之

3D：directrain、IG3D、5(five)

モーショングラフィックス：大城丈宗

2DW：CAPSULE、濱中亜希子

撮影監督：脇顯太朗

編集：坂本久美子

音響監督：木村絵理子

音楽：牛尾憲輔

アニメ―ション制作：Production I.G

製作：天国大魔境製作委員会

キャスト

マル：佐藤元

キルコ：千本木彩花

稲崎露敏：中井和哉

トキオ：山村響

コナ：豊永利行

ミミヒメ：福圓美里

シロ：武内駿輔

クク：黒沢ともよ

アンズ：松岡美里

タカ：新祐樹

園長：磯辺万沙子

猿渡：武藤正史

青島：種崎敦美

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)石黒正数・講談社／天国大魔境製作委員会