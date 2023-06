『仮面ライダーBLACK SUN』より、仮面ライダーSHADOWMOONの自動変形変身ベルト「世紀王ムーンドライバー」が大人のための変身ベルト「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称:CSM)」シリーズで商品化。「CSM変身ベルト 世紀王ムーンドライバー」(44,000円/税込)として、2023年6月8日16時からプレミアムバンダイで予約受付がスタートする。

「CSM変身ベルト 世紀王ムーンドライバー」は、2023年3月に発売した「CSM変身ベルト 世紀王サンドライバー」と同じく、センサーによるポーズ認識と自動変形機能を備えている。変身ポーズの手の動きにセンサーが反応し、変身音が発動。続けてベルト7箇所が自動変形し、内蔵された16個のLEDが発光して正面全面が光る。

音声面については、仮面ライダーSHADOWMOONの変身音、変身解除音、剣を引き抜く音、攻撃音など劇中で描かれたさまざまな演出効果音を収録。変身後のセンサー反応により「念動力必殺技」を発動。さらに秋月信彦が変身するもう一つの姿、シャドームーン(銀殿様飛蝗怪人)についても変身音、変身解除音、攻撃音などが収録されている。

秋月信彦を演じた中村倫也の音声も収録。「変身…。」のほか、多数ある演説シーンの音声も収録している。またBGMも「SHADOWMOON」「NOBUHIKO」や主題歌「Did you see the sunrise?」など全10曲を収録しており、変身遊びの臨場感をさらに高める。

また、プレミアムバンダイのライブショッピング番組「プレバンラボL」にて、当日19時から「CSM変身ベルト世紀王ムーンドライバー」を紹介。MCはオジンオズボーン篠宮と声優の上西哲平、ゲストに松田颯水を迎え、東京おもちゃショー2023の会場から生配信でお届け。視聴者からの質問には、商品開発担当がその場で回答するという。

(C)石森プロ・東映 (C)「仮面ライダーBLACK SUN」PROJECT