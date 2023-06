テレビ朝日系バラエティ番組『トンツカタン森本&フワちゃんのThursday Night Show~学ばない英語~』がきょう8日(26:30~※一部地域除く)に放送される。

前回の放送では、ともしげが英語デートに挑戦したものの目標である“次のデートのOKをもらうこと”が達成できずに終了。相手の外国人女性から“Less nervous, more English.(緊張少なめ英語多めなら……)”と言われてしまった。

今回は、相方・ともしげの無念を晴らすべく、隠れイケメンと話題のモグライダー芝大輔が外国人美女との英語デートに挑戦する。デート相手は、フランス出身で、モデル活動もしている現役慶應大生のモニカ。芝はバラエティ番組では滅多に見せない、リーゼントと伊達メガネを解除した“恋愛本気モード”で挑むが、英語力とジェネレーションギャップの壁が立ちはだかり、怪しい雲行きに。見かねたともしげは芝を救うべくモニタリングルームから指示を出しまくる。するとだんだんと“人を操作する喜び”を覚え、ともしげの人格が豹変。「熱血漢ともしげ」が「イケメン芝」を操作する謎の逆転構造に。

途中、モニカから“I have a neighbor, she looks a lot like me. I can make you two meet, if you want.(近所にいる私そっくりな女性を紹介することもできます。)”と言われ、芝が“Please((紹介してほしい!)”と発言。これにともしげが「君じゃなきゃダメだって言わなきゃ! 君じゃなきゃダメだって言わなきゃ!!」とエキサイトする場面も。最後には芝が放った“ある誘い”で奇跡の大逆転が!? フワちゃんが「モグライダーのコンビ愛が伝わってきた」と締めくくった今回のデートの結末とは。