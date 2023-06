ANAインターコンチネンタルホテル東京(東京都港区赤坂1-12-33)は6月24日から9月30日までの期間、屋外スイミングプール「ガーデンプール」(4FL.)を今夏限定の"Summer Beach Club with Moet & Chandon by the skyline"と名付け営業する。

「ガーデンプール」は、赤坂・六本木という大都会の中心にありながら、アークヒルズの緑豊かな環境を生かし、"都会のオアシス"を感じさせるラグジュアリーな雰囲気が特長。都内ホテルのプールの中では比較的大きめ(全長20m×幅13m)で、プールサイドもゆったりとしている。

今年は、フランスのシャンパンメゾン「モエ・エ・シャンドン」とのコラボレーションのもと、同メゾンの世界観をイメージした空間を演出し、白をベースにゴールドの王冠をデザインしたデッキチェアやパラソル、浮き輪、フォトブースなどで空間を彩る。さらに、リゾートのガゼボをイメージした「VIP シート」(1日5組限定/事前予約制)を設け、プールサイドで優雅にシャンパンとブランチメニューが楽しめるセミプライベート空間も用意。正面に見える東京タワーが点灯する頃にはプールサイドや水中にライトアップが加わり、暑い夏の夜を華やかに盛り上げる。

併設の飲食コーナー「プールサイド・スナック」では、クラブサンドイッチやフィッシュアンドチップスなどの定番メニューに加え、シャンパンに合わせた各種フードメニューや、かき氷、スムージーなどを取り揃える。(フード&ドリンクメニューの詳細は後日発表予定) 緑に囲まれたプール空間で、優雅なクールダウンのひとときを満喫できる。

今年は初めて4時間毎の3部制を導入。1部は10:00~14:00、2部が14:00~18:00、3部が18:00~22:00となっている。(気温などの状況により、営業期間を変更する場合あり)

料金は平日(一般客)が各時間帯6,000円~。土日祝日および8月14日~18日のお盆期間は8,000円~。宿泊客は20%割引で利用できる。7~12歳の子供は大人料金の半額。6歳以下の幼児は無料。(但し、幼児用プールのみの利用)

1日5組限定のVIPシートプランは、1~2名で62,150円。料金にはプール入場料、モエ・エ・シャンドン「モエ アンペリアル」ボトル1本、ブランチボックス2名盛が含まれている。

通常の宿泊料金に、ガーデンプールの入場料と朝食が含まれたお得な宿泊プラン「アルティメット・ファミリー・サマー・ゲッタウェイ」(1室66,000円~)も登場。12歳までの子供のプール入場料と朝食が無料となり、子供連れの家族にもお勧めのプラン。チェックイン(15時)からチェックアウト当日の9時まで、ガーデンプールを何度でも利用できる。宿泊期間は6月24日~9月29日まで。