5月末からスペイン・バルセロナおよびマドリッドで開催されている、ヨーロッパ最大級の音楽フェスティバル「Primavera Sound 2023 Barcelona / Madrid」の、6月1日(現地時間)のバルセロナ公演にPerfumeが出演した。

22:55に始まる予定だったPerfumeのライブは、ほかのステージとの兼ね合いもあって約20分押しでスタートした。映画「カーズ2」の挿入歌として海外でも知られる「ポリリズム」を皮切りに、彼女たちは「FLASH」や「エレクトロ・ワールド」といった人気のポップナンバー、「FUSION」「edge」といった独自の世界観を表現するダンストラックなど全9曲を次々に披露。約1時間の中にキラーチューンを惜しみなく詰め込んだ攻撃型セットリストで現地の音楽ファンを沸かせた。

なおPerfumeはその後、イギリス・ロンドンのシェパーズ・ブッシュにあるO2 Shepherd's Bush Empireにて昨日6月3日(現地時間)に約9年ぶりのロンドン単独公演「Perfume LIVE 2023 "CODE OF PERFUME"」を開催した。この公演は「ABEMA PPV ONLINE LIVE」で生配信されており、明日6月5日24:00から6月13日23:59まで見逃し配信も実施される。

Perfume「Primavera Sound 2023」2023年6月1日(現地時間)Parc del Fòrum / CUPRAステージ セットリスト

01. ポリリズム

02. FLASH

03. Spending all my time

04. エレクトロ・ワールド

05. ねぇ

06. FUSION

07. edge

08. FAKE IT

09. チョコレイト・ディスコ