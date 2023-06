8月26日、27日に青森県八戸市にある巨大市場・八食センターの駐車場特設ステージでフリーライブイベント「八食サマーフリーライブ2023」が開催される。

「八食サマーフリーライブ」は4年ぶりの開催にして、今回で20回目となるライブイベント。出演アーティストは初日公演にAIRFLIP、ATATA、FOUR GET ME A NOTS、GOOD4NOTHING、Northern19、THE FOREVER YOUNG、TOTALFAT、四星球、セックスマシーン!!ら15組、2日目公演に39degrees、COUNTRY YARD、Dizzy Sunfist、DRADNATS、OVER ARM THROW、SHACHI、THE CHERRY COKE$、UNLIMITSら15組で、2日間で全30バンドが登場する。「すべてのアーティストを観てほしい」という主催者の意向により、タイムテーブルは事前公開されない。

なお駐車場は事前申し込みによる抽選制となるため、できる限り公共交通機関を利用するようアナウンスされている。そのほかの注意事項については、イベントのオフィシャルサイトで確認を。

八食サマーフリーライブ2023

2023年8月26日(土)青森県 八食センター駐車場特設ステージ

<出演者>

AIRFLIP / ATATA / FOUR GET ME A NOTS / GOOD4NOTHING / HOTSQUALL / MINAMI NINE / Northern19 / OWEAK / RADIOTS / STUNNER / THE FOREVER YOUNG / THRASHOUT / TOTALFAT / 四星球 / セックスマシーン!!



2023年8月27日(日)青森県 八食センター駐車場特設ステージ

<出演者>

39degrees / COUNTRY YARD / Dizzy Sunfist / DRADNATS / dustbox / EGG BRAIN / MAYSON'S PARTY / NUBO / ONIONRING / OVER ARM THROW / SABOTEN / SECRET 7 LINE / SHACHI / THE CHERRY COKE$ / UNLIMITS