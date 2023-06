Prime Videoのアニメ専門チャンネル・アニメタイムズの公式YouTubeチャンネルで、約100エピソードのアニメが毎月無料公開される。6月にはアニメ「フルーツバスケット」の全話無料配信が決定した。

アニメタイムズの公式YouTubeチャンネルでは、これまでアニメを期間限定で無料公開する企画を不定期に実施。今回、YouTubeチャンネル開設1周年を経て、企画の定番化が決定した。無料配信企画では、話題の作品から懐かしの作品まで幅広いアニメをラインナップ。6月にはアニメ「フルーツバスケット」の「1st season」「2nd season」「The Final」が全話配信されるほか、「タブー・タトゥー」「王室教師ハイネ」「昭和元禄落語心中」がYouTubeチャンネルに登場。現在開催されているプロ野球交流戦の最終日に合わせて、プロ野球が題材のアニメ「グラゼニ」12話までの配信も予定されている。

また6月6日には、「KING OF PRISM」に登場する大和アレクサンダーの生誕を記念した企画も用意。「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン- ストリートルート」の2作がそれぞれ20時、22時からプレミア公開される。リアルタイムにコメントを打ちながら大和アレクサンダーの誕生日を祝ってみては。なお両作とも公開から1カ月間アニメタイムズの公式YouTubeチャンネルで視聴できる。