堀越耕平原作による劇場アニメ「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の主題歌が、Vaundyの書き下ろし楽曲「ホムンクルス」であると発表に。併せて、主題歌入りの予告映像が到着した。

Vaundyは主題歌について「自分の“個性”とは何か、という葛藤を抱きながらつくっていったのを覚えています。ヒロアカのキャラクターたちにどういう風にエールを送ってあげられるか考えて、僕なりの回答を込められたかなと思います」と紹介。もともと「僕のヒーローアカデミア」の大ファンとのことで、「僕の音楽人生の目次になるものづくりになったと思っています」とコメントした。またジャケットのビジュアルは迫力ある線画のデクに。「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」のキャラクターデザインとメイン作画監督を務める林祐己が描き下ろした。

予告映像には劇場版オリジナルキャラクターのジュリオとアンナが登場。ジュリオが「あなたたちは、お嬢様の“個性”がどんなものかまるでわかっていません」と声高々に言う中、ある特別な“個性”を持つアンナは花びらをあふれさせる。映像後半には主題歌とともに、A組とプロヒーローたちが大集結で繰り広げるアクションシーンが盛り込まれた。

「僕のヒーローアカデミア」の劇場版第4弾として、8月2日に公開される「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」。堀越が総監修・キャラクター原案を務めた完全新作オリジナルストーリーが展開される。

Vaundyコメント

「僕のヒーローアカデミア」を読むたびに、見るたびに、いつも自分の”個性”とは何なのか、持っているものは何

か、それとも何も持っていないのか、考えさせられました。

その度に、いつも常に、”個性”とは先人から受け継がれてくるものなのだと感じ、デクとその仲間たちに強いシ

ンパシーを抱き、そして強く闘う主人公の姿に勇気づけられました。

今回の曲をつくる上でも、自分の“個性”とは何か、という葛藤を抱きながらつくっていったのを覚えています。

ヒロアカのキャラクターたちにどういう風にエールを送ってあげられるか考えて、僕なりの回答を込められたか

なと思います。

改めて、大好きな作品にこのように携わることができて大変光栄であり、また、僕の音楽人生の目次になるもの

づくりになったと思っています。

映画、そして、ここからのヒロアカを一緒に見届けましょう。

「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト」

2024年8月2日(金)公開

スタッフ

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:岡村天斎

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーションアドバイザー:長崎健司

アニメーション制作:ボンズ

キャスト

緑谷出久:山下大輝

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

轟焦凍:梶裕貴

飯田天哉:石川界人

ジュリオ・ガンディーニ:宮野真守

アンナ・シェルビーノ:生見愛瑠

オールマイト / ダークマイト:三宅健太

ほか

